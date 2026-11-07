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Assembleia da República recebe proposta que visa fiscalizar navios estrangeiros em águas moçambicanas

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O Governo de Moçambique pretende intensificar a autoridade do Estado sobre o espaço marítimo através da Proposta de Lei da Marinha Mercante e Actividades Conexas. A medida visa responder ao crescimento das ameaças à segurança da navegação e à integridade de pessoas e bens, tanto a nível nacional como internacional.

Судно в море
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Судно в море

Durante a apresentação da proposta na Assembleia da República, nesta sexta-feira (06), o ministro dos Transportes e Logística, João Matlombe, esclareceu que a iniciativa procura reforçar o controlo técnico, administrativo e jurisdicional das embarcações com bandeira moçambicana, bem como a fiscalização técnica de navios estrangeiros que operem em águas sob jurisdição do país.

Combate ao uso fraudulento da bandeira nacional

O ministro alertou para episódios recentes que afectaram a reputação internacional de Moçambique, especificamente o registo fraudulento e o uso indevido da bandeira nacional em embarcações. João Matlombe destacou casos mediáticos, como a apreensão de um navio pela Marinha Francesa no Mar Mediterrâneo e outro alvo de ataque no Estreito de Ormuz, no Médio Oriente, no contexto de conflitos geopolíticos regionais.

Segundo o governante, tratou-se de navios pertencentes a frotas sob sanções que utilizaram fraudulentamente a bandeira de Moçambique, situações que foram prontamente repudiadas e afastadas pelas autoridades competentes.

Contexto regulatório e importância económica

A nova legislação surge também para dar cumprimento a observações feitas por consultores da Organização Marítima Internacional (OMI), agência das Nações Unidas, após uma auditoria realizada em Moçambique entre 09 e 16 de Março de 2026.

A relevância estratégica do sector é evidenciada pela extensão da costa moçambicana, de 2.700 quilómetros, e pela sua rede de portos, que servem a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) e os países do hinterland. O fluxo de embarcações nas águas nacionais tem registado um crescimento progressivo:

  • 2023: cerca de 2.233 navios;
  • 2024: cerca de 2.965 navios;
  • 2025: 3.696 navios.

O ministro recordou ainda que, de acordo com a OMI, o transporte marítimo é responsável por aproximadamente 80% de toda a carga manuseada e comercializada globalmente.

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Author`s name Petr Ermilin
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