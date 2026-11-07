Tratamento local em Maputo: nova técnica reduz transferências médicas para o exterior

O Hospital Central de Maputo (HCM) realizou 12 procedimentos de Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica (CPRE) na primeira semana de funcionamento de uma nova unidade especializada. A iniciativa visa reforçar a capacidade de resposta nacional no tratamento de patologias do pâncreas e das vias biliares, reduzindo a necessidade de encaminhar pacientes para o estrangeiro.

Photo: https://commons.wikimedia.org/ by Jcornelius, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Центральная больница в Мапуту, Мозамбик

Segundo o director Clínico do HCM, Dércio Fernandes, a introdução desta técnica permitirá que pacientes com os critérios clínicos adequados sejam tratados localmente, evitando a dependência de juntas médicas para transferências externas.

Funcionamento e benefícios da técnica

A CPRE é um procedimento que combina a fluoroscopia (imagiologia radiológica) com a endoscopia digestiva alta. Esta abordagem permite o acesso às vias biliares e ao pâncreas sem a necessidade de incisões externas, servindo como uma alternativa menos invasiva à cirurgia convencional.

Entre as principais intervenções possíveis estão:

A remoção de cálculos que causam a obstrução das vias biliares;

O tratamento de determinadas patologias tumorais do pâncreas.

Para os utentes, a nova abordagem traduz-se numa recuperação mais célere, na redução do tempo de internamento e na diminuição dos riscos associados a cirurgias mais invasivas.

Perfil dos pacientes e alcance geográfico

Luzmira Dimande, do Serviço de Gastroenterologia do HCM, detalhou que, dos 12 procedimentos iniciais, metade incidiu sobre patologias pancreáticas e a outra metade sobre cálculos biliares. Os pacientes foram mobilizados através de rastreios em diversas unidades sanitárias, abrangendo doentes provenientes de Maputo (sul), Sofala (centro) e Nampula (norte).

Quanto ao perfil demográfico, observou-se que as patologias oncológicas afectam maioritariamente pessoas com mais de 60 anos, enquanto os problemas de cálculos biliares surgem com mais frequência em indivíduos entre os 40 e 50 anos.

Logística e previsões de atendimento

O protocolo pós-procedimento prevê que os pacientes permaneçam sob observação durante uma noite para monitoria de possíveis complicações, com alta prevista para o dia seguinte, caso a situação esteja estável.

A unidade planeia realizar dois procedimentos por dia, duas vezes por semana. No entanto, o volume real de atendimentos estará condicionado à referenciação de pacientes com indicação clínica, prevendo-se uma avaliação detalhada da actividade num período de seis meses.