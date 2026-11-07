Governo de Moçambique lança instrumentos de planificação geoespacial para a electrificação

Moçambique lança instrumentos de planificação geoespacial para optimizar investimentos na electrificação

O Governo de Moçambique introduziu novas ferramentas de planeamento geoespacial destinadas a orientar os investimentos no sector eléctrico, visando a redução de custos e a maximização do impacto socioeconómico da expansão energética no país.

Lançados na sexta-feira (06), em Maputo, pelo ministro dos Recursos Minerais e Energia, Estêvão Pale, o Plano Nacional Geoespacial de Electrificação de Menor Custo 2026-2030 e a Plataforma Integrada de Electrificação de Moçambique servem como guias estratégicos para a alocação de recursos.

De acordo com o ministro Pale, a implementação destes instrumentos visa garantir que cada metical investido proporcione a maior eficiência possível por ligação, assegurando o maior benefício para os assentamentos humanos.

Eficiência técnica e modelação de dados

O novo plano baseia-se em modelação avançada e dados geoespaciais para definir a estratégia mais viável entre duas abordagens principais:

A extensão da rede eléctrica nacional convencional;

A implementação de soluções fora da rede (off-grid) para zonas onde a rede convencional não seja economicamente viável.

Esta metodologia permite que as decisões de investimento sejam fundamentadas em informações territoriais precisas, adaptando a solução técnica às características geográficas e demográficas de cada região.

Coordenação institucional e transparência

A Plataforma Integrada de Electrificação de Moçambique actuará como um centro de harmonização de dados, utilizando mapas e painéis interactivos para monitorizar projectos e identificar carências. A ferramenta visa estreitar a articulação entre entidades chave, nomeadamente:

Ministério dos Recursos Minerais e Energia (MIREME);

Autoridade Reguladora de Energia (ARENE);

Electricidade de Moçambique (EDM);

Fundo de Energia (FUNAE);

Sector privado e parceiros de cooperação.

O ministro salientou que a centralização da informação reduzirá a duplicação de iniciativas e aumentará a transparência na monitoria dos investimentos. Pale instou, inclusive, as instituições financeiras e o sector privado a utilizarem a plataforma para a identificação de oportunidades de investimento alinhadas com as prioridades nacionais.

Meta de acesso universal

A iniciativa integra a estratégia governamental para atingir o acesso universal à electricidade até 2030, em concordância com o Objectivo de Desenvolvimento Sustentável número sete. O projecto conta com o financiamento do Banco Mundial e assistência técnica da organização Sustainable Energy for All (SEforALL).