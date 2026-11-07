Ministério dos Transportes mantém tarifas de chapas inalteradas em Maputo, Nampula e Beira

O Governo de Moçambique anunciou o pagamento de compensações financeiras mensais, entre 25 mil e 90 mil meticais por viatura, durante um período de três meses, visando evitar o aumento de cinco meticais nas tarifas dos transportes públicos (chapas). A medida surge após um entendimento alcançado com a Federação Moçambicana das Associações dos Transportadores Rodoviários (FEMATRO), que previa a aplicação do novo preço a partir de 7 de novembro.

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O apoio financeiro destina-se a mitigar a pressão sobre os custos operacionais do setor, especificamente a subida dos preços dos combustíveis e as despesas com a manutenção dos veículos. O valor exato do subsídio por viatura será definido com base no tipo e na categoria do veículo, considerando as suas características e necessidades operacionais.

Impacto e Sustentabilidade Financeira

Durante a conferência de imprensa em Maputo, o Diretor Nacional dos Transportes e Segurança do Ministério dos Transportes e Logística, Alberto Matusse, confirmou que a medida impede o agravamento das tarifas. No entanto, o governante alertou para a natureza temporária do apoio, reconhecendo que o esforço financeiro, suportado pelo Orçamento do Estado, poderá não ser sustentável a longo prazo.

Segundo Matusse, o diálogo com a FEMATRO continuará para a procura de soluções duradouras que equilibrem a viabilidade económica dos transportadores e a capacidade financeira dos utentes.

Abrangência e Medidas Complementares

Zonas abrangidas: A medida aplica-se aos operadores de transporte público da região metropolitana de Maputo, da cidade de Nampula e da cidade da Beira.

A medida aplica-se aos operadores de transporte público da região metropolitana de Maputo, da cidade de Nampula e da cidade da Beira. Reforço da frota: O Executivo está a investir na aquisição de meios de transporte para as autarquias locais e na disponibilização de transportes mistos para facilitar a mobilidade de pessoas e bens em zonas de difícil acesso.

O Executivo está a investir na aquisição de meios de transporte para as autarquias locais e na disponibilização de transportes mistos para facilitar a mobilidade de pessoas e bens em zonas de difícil acesso. Regularização de pagamentos: Operadores que não tenham recebido compensações de acordos anteriores foram instados a apresentar reclamações documentadas através das suas associações e da FEMATRO.

Paulo Muthisse, presidente da FEMATRO, confirmou que o acordo foi atingido após várias rondas de negociação, reiterando que as conversações prosseguirão para salvaguardar os interesses de ambas as partes.