Consórcio assume controlo total: projeto de terminal de GNL avança em Moçambique

Beluluane Gas Company nomeia consórcio para engenharia do terminal de GNL da Matola

A Beluluane Gas Company (BGC) anunciou a nomeação do consórcio VGI/PRDW como Engenheiro do Proprietário (Owner's Engineer) para a liderança da engenharia do futuro terminal de Gás Natural Liquefeito (GNL) da Matola. Esta nomeação marca a transição para uma nova fase do projeto, com a expectativa de que o fecho financeiro seja alcançado antes do final de 2027.

Photo: commons.wikimedia.org by Matthew Smith @ Flickr, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ras Laffan LNG terminal in 2012

O consórcio VGI/PRDW terá a responsabilidade de consolidar os projetos de engenharia e prestar a assistência técnica necessária para a conclusão do processo de contratação do empreiteiro de Engenharia, Aquisição e Construção (EPC). Estes trabalhos integram as etapas preparatórias para a implementação da infraestrutura.

Financiamento e Atores Estratégicos

O financiamento inicial desta fase será assegurado por duas entidades com forte presença no setor energético nacional:

Matola Gas Company (MGC) : Fornecedor de gás natural na região da Matola desde 2005, abastecendo atualmente duas centrais elétricas e mais de 35 unidades industriais com gás produzido em Moçambique.

: Fornecedor de gás natural na região da Matola desde 2005, abastecendo atualmente duas centrais elétricas e mais de 35 unidades industriais com gás produzido em Moçambique. Gigajoule International (GI): Acionista fundadora da MGC e participante no capital da Gigawatt Moçambique, que opera em Ressano Garcia uma central elétrica de ciclo combinado a gás e solar com capacidade de 140 megawatts (MW).

Importância Estratégica para a Segurança Energética

O terminal de GNL da Matola é considerado vital para garantir a continuidade do abastecimento de gás natural em Moçambique, especialmente perante a perspectiva de esgotamento das reservas dos campos de Pande e Temane. A infraestrutura visa assegurar a energia necessária para as centrais elétricas e para a indústria transformadora instalada e em expansão no eixo Matola-Maputo, zona de elevada concentração industrial.

Estado das Negociações Comerciais

A BGC informou que as negociações comerciais referentes ao fornecimento de GNL, ao financiamento da construção do terminal e à exportação de gás para a África do Sul encontram-se na fase final. A empresa prevê a divulgação de novos desenvolvimentos sobre estes processos nos próximos dias.