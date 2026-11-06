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Consórcio assume controlo total: projeto de terminal de GNL avança em Moçambique

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Beluluane Gas Company nomeia consórcio para engenharia do terminal de GNL da Matola

A Beluluane Gas Company (BGC) anunciou a nomeação do consórcio VGI/PRDW como Engenheiro do Proprietário (Owner's Engineer) para a liderança da engenharia do futuro terminal de Gás Natural Liquefeito (GNL) da Matola. Esta nomeação marca a transição para uma nova fase do projeto, com a expectativa de que o fecho financeiro seja alcançado antes do final de 2027.

Ras Laffan LNG terminal in 2012
Photo: commons.wikimedia.org by Matthew Smith @ Flickr, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ras Laffan LNG terminal in 2012

O consórcio VGI/PRDW terá a responsabilidade de consolidar os projetos de engenharia e prestar a assistência técnica necessária para a conclusão do processo de contratação do empreiteiro de Engenharia, Aquisição e Construção (EPC). Estes trabalhos integram as etapas preparatórias para a implementação da infraestrutura.

Financiamento e Atores Estratégicos

O financiamento inicial desta fase será assegurado por duas entidades com forte presença no setor energético nacional:

  • Matola Gas Company (MGC): Fornecedor de gás natural na região da Matola desde 2005, abastecendo atualmente duas centrais elétricas e mais de 35 unidades industriais com gás produzido em Moçambique.
  • Gigajoule International (GI): Acionista fundadora da MGC e participante no capital da Gigawatt Moçambique, que opera em Ressano Garcia uma central elétrica de ciclo combinado a gás e solar com capacidade de 140 megawatts (MW).

Importância Estratégica para a Segurança Energética

O terminal de GNL da Matola é considerado vital para garantir a continuidade do abastecimento de gás natural em Moçambique, especialmente perante a perspectiva de esgotamento das reservas dos campos de Pande e Temane. A infraestrutura visa assegurar a energia necessária para as centrais elétricas e para a indústria transformadora instalada e em expansão no eixo Matola-Maputo, zona de elevada concentração industrial.

Estado das Negociações Comerciais

A BGC informou que as negociações comerciais referentes ao fornecimento de GNL, ao financiamento da construção do terminal e à exportação de gás para a África do Sul encontram-se na fase final. A empresa prevê a divulgação de novos desenvolvimentos sobre estes processos nos próximos dias.

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Author`s name Petr Ermilin
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