Norte de Moçambique registou 154 ataques terroristas entre Junho e Outubro

Norte de Moçambique registou 154 ataques terroristas entre Junho e Outubro

Entre os meses de Junho e o final de Outubro, foram registados 154 ataques terroristas no norte de Moçambique, com a maioria das incursões concentradas na província de Cabo Delgado. Os dados foram apresentados durante uma palestra do Centro de Análise Estratégica da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CAE/CPLP), realizada em Maputo.

Photo: https://t.me/TheAfricanCorps Отражение атаки боевиков

O Brigadeiro-General Sérgio Estrela, Comandante da Força da Missão de Assistência Militar da União Europeia em Moçambique (EUMAM MOZ), detalhou a situação de segurança perante um auditório composto por diplomatas, adidos militares, académicos e representantes de instituições de defesa e segurança.

Dispersão geográfica e tácticas insurgentes

Sob a temática "Reforçar as Forças Armadas de Defesa de Moçambique para uma Segurança Sustentável”, a apresentação destacou a elevada mobilidade dos grupos insurgentes e a adaptação das suas tácticas. De acordo com os dados expostos, os incidentes ocorreram em 120 localidades, distribuídas por 16 distritos: 15 em Cabo Delgado — abrangendo zonas costeiras, sul e oeste da província — e um distrito na província de Niassa.

O comandante da EUMAM MOZ, que assumiu o cargo em meados de setembro em substituição do Comodoro César Correia, salientou que a dispersão geográfica e a capacidade de movimentação dos grupos armados dificultam a resposta operacional das Forças Armadas de Defesa de Moçambique (FADM). Foi ainda sublinhado que o recurso a sequestros e pedidos de resgate integra as estratégias em evolução dos insurgentes.

Responsabilidades e lacunas de segurança

Recentemente, no dia 1 de novembro, o Estado Islâmico de Moçambique reivindicou a autoria do assassinato de 14 pessoas, identificadas como cristãos, ocorrido na semana anterior nos distritos de Mueda e Muidumbe. Paralelamente, comunidades locais relatam que a presença das FADM nas áreas baixas destes distritos é quase inexistente ou muito limitada, o que facilitaria a movimentação dos grupos armados.

Apoio Internacional e Formação Militar

A análise da situação coincide com as observações de Borges Nhamirre, investigador do Instituto de Estudos de Segurança (ISS). Nhamirre referiu que, embora as FADM tenham beneficiado de formação e equipamentos externos nos últimos nove anos, esses esforços ainda não resultaram em melhorias concretas no terreno, persistindo a vulnerabilidade das comunidades e violações de direitos humanos.

No âmbito do compromisso da União Europeia (UE) com a estabilidade do país, foram investidos 89 milhões de euros em formação e aquisição de equipamento não letal. Até ao momento, a EUMAM já formou mais de 1.600 militares das FADM, integrados em 11 companhias das Forças de Reacção Rápida (QRF), incluindo fuzileiros e comandos. A formação incidiu sobre as seguintes áreas:

Comando e controlo;

Comunicações;

Cooperação civil-militar (CIMIC);

Direitos humanos e direito internacional humanitário.