Acesso à eletricidade em Moçambique atinge 70,3% no primeiro semestre de 2026

A empresa pública de eletricidade de Moçambique, EDM, efetuou quase 400.000 novas ligações elétricas nos últimos dois anos. A iniciativa integra o "Programa Nacional Energia para Todos", lançado pelo Governo em 2018 com a meta de assegurar o acesso universal à eletricidade em todo o território nacional até 2030.
Os dados foram divulgados por Marcelina Mataveia, Diretora Nacional de Energia, durante a reunião anual de alto nível do Grupo de Trabalho do Sector da Energia, plataforma destinada à coordenação, planeamento e alinhamento estratégico entre o Governo e os parceiros de cooperação do sector.
De acordo com a directora, o acesso à eletricidade atingiu os 70,3% no primeiro semestre de 2026. Mataveia explicou que este progresso é fruto de um programa de electrificação integrada assente em duas vertentes:
O Governo mantém o foco no investimento na linha de transporte espinha dorsal norte-sul, visando a interligação das regiões norte, centro e sul do país. Este plano abrange as ligações Pambara-Chibuto-Matalane-Maputo, a linha Chimuara-Alto Molócuè e a interconexão Moçambique-Malaui.
Foram ainda destacados projectos estratégicos de geração de energia, nomeadamente:
Marcelina Mataveia sublinhou que a expansão do acesso à energia deverá impulsionar o desenvolvimento económico, melhorar a prestação de serviços públicos essenciais — com particular destaque para a educação e a saúde — e criar condições favoráveis à actividade empresarial, especialmente nas zonas rurais.
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