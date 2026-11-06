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Acesso à eletricidade em Moçambique atinge 70,3% no primeiro semestre de 2026

CPLP » Moçambique

A empresa pública de eletricidade de Moçambique, EDM, efetuou quase 400.000 novas ligações elétricas nos últimos dois anos. A iniciativa integra o "Programa Nacional Energia para Todos", lançado pelo Governo em 2018 com a meta de assegurar o acesso universal à eletricidade em todo o território nacional até 2030.

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Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
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Os dados foram divulgados por Marcelina Mataveia, Diretora Nacional de Energia, durante a reunião anual de alto nível do Grupo de Trabalho do Sector da Energia, plataforma destinada à coordenação, planeamento e alinhamento estratégico entre o Governo e os parceiros de cooperação do sector.

Taxa de acesso e estratégia de eletrificação

De acordo com a directora, o acesso à eletricidade atingiu os 70,3% no primeiro semestre de 2026. Mataveia explicou que este progresso é fruto de um programa de electrificação integrada assente em duas vertentes:

  • On-grid: através da expansão e densificação da Rede Eléctrica Nacional;
  • Off-grid: através de mini-redes e sistemas solares domésticos.

Infraestruturas e projectos de geração

O Governo mantém o foco no investimento na linha de transporte espinha dorsal norte-sul, visando a interligação das regiões norte, centro e sul do país. Este plano abrange as ligações Pambara-Chibuto-Matalane-Maputo, a linha Chimuara-Alto Molócuè e a interconexão Moçambique-Malaui.

Foram ainda destacados projectos estratégicos de geração de energia, nomeadamente:

  • O Projecto Hidroeléctrico de Mphanda Nkuwa, com uma capacidade planeada de 1.500 megawatts;
  • O Projecto de Energia Eólica de Namaacha, com 120 megawatts.

Marcelina Mataveia sublinhou que a expansão do acesso à energia deverá impulsionar o desenvolvimento económico, melhorar a prestação de serviços públicos essenciais — com particular destaque para a educação e a saúde — e criar condições favoráveis à actividade empresarial, especialmente nas zonas rurais.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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