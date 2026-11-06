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Mozambique LNG aposta em empresas nacionais com foco em contratos bilionários de construção no país

CPLP » Moçambique

Mozambique LNG promove Speed Meetings para impulsionar conteúdo local e contratação de empresas nacionais

O projecto Mozambique LNG, operado pela TotalEnergies EP Mozambique Area 1 Limitada (TEPMA1), realizou em Maputo um Speed Meeting (Encontro de Negócios) que reuniu mais de 200 empresas moçambicanas. A iniciativa visa estreitar a ligação entre o sector privado nacional e as equipas de procurement do projecto, facilitando o acesso a oportunidades de fornecimento actuais e futuras.

O encontro permitiu que as empresas participantes interagissem directamente com os responsáveis pelas contratações, esclarecendo dúvidas sobre os processos de seleção e os requisitos necessários para responder de forma competitiva às exigências do projecto.

Segundo Edna Simbine, Gestora de Conteúdo Local da TEPMA1, os Speed Meetings são fundamentais para que as empresas nacionais compreendam as exigências do projecto e estejam preparadas para as oportunidades associadas. "Esta é uma das iniciativas através das quais o Mozambique LNG promove o conteúdo local e apoia o desenvolvimento de fornecedores nacionais”, afirmou a gestora.

Estratégia de Desenvolvimento e Investimento

A acção faz parte de uma estratégia contínua de promoção do conteúdo local. Em Março deste ano, o Mozambique LNG já tinha promovido seminários de negócios em Palma, Pemba e Maputo, mobilizando cerca de 500 empresários e representantes de associações sectoriais.

O desenvolvimento de fornecedores locais é tratado como prioridade estratégica, com a previsão de investimento de aproximadamente 4,5 mil milhões de dólares norte-americanos em contratos com empresas moçambicanas durante a fase de construção.

A agenda de Speed Meetings terá continuidade na próxima semana, com a realização de uma nova sessão na cidade de Pemba.

Detalhes do Projecto Mozambique LNG

O Mozambique LNG consiste no primeiro desenvolvimento de uma fábrica de gás natural liquefeito (GNL) em terra no país. O projecto abrange os campos Golfinho e Atum, na Área 1 Offshore, prevendo a construção de uma fábrica com duas unidades de liquefação, com capacidade de 13,12 milhões de toneladas por ano (MTPA).

A Área 1 detém cerca de 65 Tcf de recursos de gás, sendo que 18 Tcf serão mobilizados pelas duas primeiras unidades de liquefação. O projecto é operado pela TotalEnergies EP Mozambique Area 1 Limitada (com 26,5% de participação), em consórcio com:

  • Mitsui E&P Mozambique Area1 Limited (20%)
  • ENH Rovuma Área 1, S. A. (15%)
  • ONGC Videsh Rovuma Limited (10%)
  • Beas Rovuma Energy Mozambique Limited (10%)
  • BPRL Ventures Mozambique B. V. (10%)
  • PTTEP Mozambique Area 1 Limited (8.5%)

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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