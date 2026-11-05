Revolução viária em Manica: governo prepara transformação profunda que redesenhará o mapa logístico

O Governo de Moçambique irá iniciar, em Março de 2027, as obras de asfaltagem de aproximadamente 150 quilómetros de estradas em três distritos da província de Manica. A intervenção integra o programa Mais Estradas, cujo objetivo é expandir a rede rodoviária pavimentada para melhorar a transitabilidade de pessoas e mercadorias no país.

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Troços abrangidos e extensão

A empreitada divide-se nos seguintes segmentos:

Espungabera-Chiurairwe (ER-441): 36 quilómetros;

(ER-441): 36 quilómetros; Chimoio-Macate (ER-523): 42 quilómetros;

(ER-523): 42 quilómetros; Dombe-Chitausse (EN1): 52 quilómetros.

Embora o plano inicial previsse cinco troços, a primeira fase contemplará apenas estes três. Os segmentos Chiurairwe-Chitobe e Chitobe-Muxungwe poderão sofrer atrasos devido à falta de empreiteiros interessados na execução.

Impacto na rede rodoviária nacional

Atualmente, a rede rodoviária de Moçambique soma cerca de 30 mil quilómetros, dos quais apenas 8.400 quilómetros (28%) estão asfaltados. Na província de Manica, a rede total é de três mil quilómetros, com 900 quilómetros pavimentados. Com a implementação do programa Mais Estradas, o Governo pretende elevar a percentagem de estradas asfaltadas a nível nacional de 28% para 38%.

Desenvolvimento Regional e Social

O delegado provincial da Administração Nacional de Estradas (ANE) em Manica, Moisés Dzimba, destacou que o projecto visa criar um corredor regional que facilitará a conectividade entre Moçambique e os países vizinhos, especificamente o Zimbabwe e a África do Sul. Além disso, a nova infra-estrutura deverá reduzir o isolamento de diversas comunidades, impulsionar a economia do distrito de Mossurize e apresentar maior resiliência face aos impactos das mudanças climáticas.

Durante encontro com o Governo distrital de Mossurize, Dzimba assegurou que a mão-de-obra local será privilegiada, com a contratação de jovens de ambos os sexos residentes nas zonas próximas do traçado das obras.

As autoridades locais e lideranças comunitárias foram instadas a mobilizar a população para a preservação das zonas de reserva das estradas, evitando a construção de habitações ou barracas que possam comprometer a execução dos trabalhos.