Guiné-Bissau assume coordenação da Associação Lusófona de Dermatologistas Africanos

A Guiné-Bissau passa a liderar a estruturação da Associação Lusófona de Dermatologistas Africanos (ALDA) após a eleição unânime do médico Silvio Coelho como coordenador. A decisão, divulgada pelo próprio profissional por meio de nota de imprensa, ocorreu durante o Congresso Ibero-Latino-Americano de Dermatologia (CILAD Porto 2026), realizado no Centro de Congressos da Alfândega do Porto, em Portugal.

Encontro reuniu 23 dermatologistas de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. O grupo aprovou a criação formal da associação; a eleição de Silvio Coelho contou com 21 votos favoráveis e duas abstenções, sem votos contra. A sede da ALDA ainda não foi definida.

Os participantes estabeleceram um prazo de um ano para concluir a elaboração dos estatutos, o regulamento interno, o registro da marca, o orçamento e o regime de contribuições mensais. Para garantir a mobilização e comunicação entre os profissionais dos cinco países, foram designados representantes nacionais. Pela Guiné-Bissau, os representantes nomeados são os médicos Silvio Coelho e Edgar.