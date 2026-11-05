Gabinete de Gestão de Activos retoma leilões de bens apreendidos com desconto de 30% em Moçambique

O Gabinete de Gestão de Activos, organismo estatal responsável pela administração de bens apreendidos no combate à criminalidade, promove este mês a venda em hasta pública de 14 viaturas. O lote de veículos está avaliado em 5,2 milhões de Meticais, embora a estimativa de arrecadação seja de pouco mais de 3,6 milhões de Meticais, devido à aplicação de um desconto de 30% sobre o valor da avaliação.

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Conforme o edital publicado pelo Ministério das Finanças em Outubro, o processo de licitação decorre exclusivamente por via electrónica, exigindo o cadastro prévio dos interessados. O período de leilão compreende os dias 05 a 13 de Novembro, com valores base que oscilam entre os 117.663,64 Meticais (Toyota Passo) e os 480.200,00 Meticais (BMW X5).

Contexto e Antecedentes

Esta iniciativa marca a primeira venda realizada pelo Gabinete em 2026, sucedendo ao cancelamento de um leilão anterior de veículos apreendidos em parques de venda de viaturas importadas do Japão. Em Junho de 2025, o Ministério das Finanças tinha planeado a venda de 162 viaturas, ligeiras e pesadas, apreendidas em 2024 durante a operação "stop branqueamento de capitais”, conduzida pela Procuradoria-Geral da República (PGR) a nível nacional, mas o processo acabou por ser revogado.

Desempenho Financeiro e Atribuições

Até ao final de 2024, o Gabinete de Gestão de Activos registou a arrecadação de mais de 1,5 milhões de USD, provenientes de leilões (282.517,00 USD) e do arrendamento de imóveis (1.250.000,00 USD). Até 31 de Dezembro de 2024, a entidade detinha um saldo acumulado de 14.420.644,00 USD nas suas contas bancárias.

Criado em 2020 ao abrigo da Lei n.º 13/2020, de 23 de Dezembro, o Gabinete actua como órgão central do Estado para a superintender o património público. A sua função primordial é administrar activos e bens apreendidos ou recuperados em processos judiciais nacionais ou através de cooperação jurídica internacional, incidindo sobre bens de indivíduos implicados em criminalidade organizada, incluindo crimes de corrupção, branqueamento de capitais, tráfico de droga e terrorismo, entre outros.