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Presidente Daniel Chapo propõe tribunais especializados para o combate ao crime organizado em Moçambique

CPLP » Moçambique

Presidente Daniel Chapo propõe tribunais especializados para combater criminalidade organizada

O Presidente da República, Daniel Chapo, propôs a criação de tribunais ou secções de competência especializada para o julgamento de casos de criminalidade complexa e organizada. A medida surge no contexto das reformas do sector judiciário que estão a ser debatidas no âmbito do Diálogo Nacional Inclusivo.

Даниэл Чапу, Президент Мозамбика
Photo: https://presidencia.gov.mz/
Даниэл Чапу, Президент Мозамбика

A proposta foi apresentada nesta quinta-feira (05), em Maputo, durante a celebração do 45.º aniversário do Dia da Legalidade. O Chefe de Estado argumentou que a natureza e a profundidade destas matérias exigem conhecimentos técnicos especializados para que a Justiça possa dar uma resposta coordenada e arrojada face à complexidade dos fenómenos criminais.

Focos de intervenção e desafios judiciários

Entre as principais áreas de criminalidade que justificam a especialização judiciária, o Presidente destacou:

  • Corrupção e branqueamento de capitais;
  • Terrorismo;
  • Tráfico de drogas, de órgãos e de seres humanos;
  • Mineração e imigração ilegais;
  • Falsificação de documentos.

Daniel Chapo apelou à renovação sistemática dos métodos de actuação das instituições judiciárias, alertando que as redes criminosas adaptam constantemente as suas estratégias para evitar a condenação.

Tolerância zero e integridade pública

O Presidente reafirmou a política de tolerância zero à corrupção, exortando os magistrados e servidores públicos a servirem de exemplo de integridade e moralidade. Para tal, encorajou os conselhos superiores das magistraturas e as inspecções sectoriais a intensificarem o reforço da ética no serviço público.

O Chefe de Estado manifestou preocupação com a morosidade processual, a burocracia excessiva e a ocorrência de abusos de poder ou retardamentos deliberados de processos para benefício pessoal, factores que, segundo ele, comprometem a confiança dos cidadãos nas instituições.

Garantias fundamentais e investimento no sector

O estadista defendeu que a prioridade dos órgãos públicos deve ser a salvaguarda dos direitos fundamentais, assegurando a igualdade perante a lei e o acesso sem entraves aos tribunais. Destacou, como avanço, a assistência jurídica garantida a indiciados e condenados através de defensores públicos e advogados.

Apesar das limitações financeiras do Estado, o Governo comprometeu-se a continuar a melhorar as condições de trabalho no sector da Justiça, sob a premissa de que o investimento nesta área é essencial para a consolidação da paz, da harmonia social e do desenvolvimento económico de Moçambique.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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