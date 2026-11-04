Decisão sem precedentes: Maputo ganha área livre de impostos para atrair bilhões em investimentos

O Governo de Moçambique aprovou, nesta terça-feira (03), o Decreto que estabelece a criação da Zona Económica Especial (ZEE) de Moamba. Localizada na província de Maputo, a nova zona abrangerá uma área de 64.000 hectares, incidindo sobre partes dos Postos Administrativos de Moamba-Sede, Pessene e Ressano Garcia.
A ZEE é configurada como uma unidade de atividade industrial geograficamente delimitada, regida por um regime aduaneiro específico. De acordo com a regulamentação, as mercadorias destinadas à produção de artigos de exportação, bem como os produtos finais resultantes, estarão isentos de imposições aduaneiras, fiscais e para-fiscais. O projeto prevê, adicionalmente, a aplicação de regimes cambiais, fiscais e laborais especialmente instituídos para fomentar a competitividade.
Segundo o porta-voz do Governo, Inocêncio Impissa, a iniciativa visa a concentração de regimes de incentivo e a simplificação de procedimentos para facilitar o investimento. Os principais objetivos incluem:
No que diz respeito à operação inicial, Inocêncio Impissa detalhou que quatro grandes empresas já operam no local e integraram a proposta de criação da ZEE. A previsão é que mais oito empresas se instalem na zona, totalizando 12 grandes entidades de diversas áreas de atividade numa primeira fase.
Em termos financeiros e sociais, as projeções para a Zona Económica Especial de Moamba são as seguintes:
Esta é a segunda zona deste género a ser implementada na província de Maputo. A região já acolhe o Parque Industrial de Beluluane, que concentra mais de 80 empresas de 18 países diferentes, tendo sido impulsionado pelo investimento superior a 1,3 mil milhões de dólares norte-americanos realizado pela Mozal, instalada no local desde setembro de 2000.
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Estruturas como camadas, geometrias de transição e graduações na nuca são aplicadas para compensar a afinidade dos fios e gerar movimento sem depender de produtos pesados.