Decisão sem precedentes: Maputo ganha área livre de impostos para atrair bilhões em investimentos

O Governo de Moçambique aprovou, nesta terça-feira (03), o Decreto que estabelece a criação da Zona Económica Especial (ZEE) de Moamba. Localizada na província de Maputo, a nova zona abrangerá uma área de 64.000 hectares, incidindo sobre partes dos Postos Administrativos de Moamba-Sede, Pessene e Ressano Garcia.

A ZEE é configurada como uma unidade de atividade industrial geograficamente delimitada, regida por um regime aduaneiro específico. De acordo com a regulamentação, as mercadorias destinadas à produção de artigos de exportação, bem como os produtos finais resultantes, estarão isentos de imposições aduaneiras, fiscais e para-fiscais. O projeto prevê, adicionalmente, a aplicação de regimes cambiais, fiscais e laborais especialmente instituídos para fomentar a competitividade.

Objetivos e Impacto Económico

Segundo o porta-voz do Governo, Inocêncio Impissa, a iniciativa visa a concentração de regimes de incentivo e a simplificação de procedimentos para facilitar o investimento. Os principais objetivos incluem:

Incremento da capacidade produtiva e comercial do país;

Ampliação da base tributária e geração de divisas;

Estímulo a ecossistemas de inovação e promoção do emprego.

Investimentos e Emprego

No que diz respeito à operação inicial, Inocêncio Impissa detalhou que quatro grandes empresas já operam no local e integraram a proposta de criação da ZEE. A previsão é que mais oito empresas se instalem na zona, totalizando 12 grandes entidades de diversas áreas de atividade numa primeira fase.

Em termos financeiros e sociais, as projeções para a Zona Económica Especial de Moamba são as seguintes:

Investimento previsto: pouco mais de 1 bilião de dólares norte-americanos;

pouco mais de 1 bilião de dólares norte-americanos; Empregos: previsão de criação de cinco mil postos de trabalho durante a fase de instalação ou ao longo do tempo.

Contexto Regional

Esta é a segunda zona deste género a ser implementada na província de Maputo. A região já acolhe o Parque Industrial de Beluluane, que concentra mais de 80 empresas de 18 países diferentes, tendo sido impulsionado pelo investimento superior a 1,3 mil milhões de dólares norte-americanos realizado pela Mozal, instalada no local desde setembro de 2000.