Hospital travado por anos em Nampula: obra estratégica retoma rumo à entrega em 2027

A construção do Hospital Geral de Nampula, situado no bairro de Natikiri, apresenta atualmente uma execução física de 93%, com a previsão de conclusão e entrega à população para o primeiro trimestre de 2027.
O anúncio foi feito pelo Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, Fernando Rafael, em resposta a interpelações da bancada parlamentar da RENAMO sobre a paralisação das obras, que tiveram início em 2017.
A infraestrutura é financiada pelo Governo de Moçambique, pelo Banco Árabe para o Desenvolvimento Económico de África (BADEA) e pelo Fundo Saudita para o Desenvolvimento. Embora o prazo contratual inicial fosse de 18 meses, com entrega prevista para 2019, o projeto sofreu atrasos significativos devido ao fraco desempenho do primeiro empreiteiro, o que levou o Ministério da Saúde a rescindir o contrato unilateralmente e a contratar uma nova empresa.
Para viabilizar a retoma dos trabalhos, o Governo liquidou, em setembro de 2026, dívidas ao empreiteiro e ao fiscal da obra no valor aproximado de 80 milhões de meticais. A nova unidade sanitária é considerada estratégica para reduzir a pressão sobre o Hospital Central de Nampula, especialmente no que diz respeito à disponibilidade de camas e ao acesso a cuidados de saúde diferenciados.
Durante a sua intervenção, o ministro detalhou as medidas implementadas para travar a importação irregular, o desvio e a venda ilegal de equipamentos e fármacos destinados ao Serviço Nacional de Saúde (SNS). As ações incluem:
Adicionalmente, desde 1 de janeiro de 2026, está operacional o Sistema de Rastreamento de Produtos Farmacêuticos para monitorar a cadeia de distribuição.
No que tange à qualidade dos fármacos, Fernando Rafael informou que está a decorrer a modernização do Laboratório de Comprovação da Qualidade de Medicamentos. Paralelamente, está a ser desenvolvido o projeto executivo para a construção de uma nova unidade laboratorial, visando reforçar a capacidade de verificação de parâmetros de qualidade e do teor de substâncias ativas a nível nacional.
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Estruturas como camadas, geometrias de transição e graduações na nuca são aplicadas para compensar a afinidade dos fios e gerar movimento sem depender de produtos pesados.