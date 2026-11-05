Hospital travado por anos em Nampula: obra estratégica retoma rumo à entrega em 2027

Hospital Geral de Nampula deverá ser entregue no primeiro trimestre de 2027

A construção do Hospital Geral de Nampula, situado no bairro de Natikiri, apresenta atualmente uma execução física de 93%, com a previsão de conclusão e entrega à população para o primeiro trimestre de 2027.

Photo: commons.wikimedia.org by Levi Clancy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вид на отделение неотложной помощи недавно отремонтированной больницы

O anúncio foi feito pelo Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, Fernando Rafael, em resposta a interpelações da bancada parlamentar da RENAMO sobre a paralisação das obras, que tiveram início em 2017.

Histórico e Financiamento da Obra

A infraestrutura é financiada pelo Governo de Moçambique, pelo Banco Árabe para o Desenvolvimento Económico de África (BADEA) e pelo Fundo Saudita para o Desenvolvimento. Embora o prazo contratual inicial fosse de 18 meses, com entrega prevista para 2019, o projeto sofreu atrasos significativos devido ao fraco desempenho do primeiro empreiteiro, o que levou o Ministério da Saúde a rescindir o contrato unilateralmente e a contratar uma nova empresa.

Para viabilizar a retoma dos trabalhos, o Governo liquidou, em setembro de 2026, dívidas ao empreiteiro e ao fiscal da obra no valor aproximado de 80 milhões de meticais. A nova unidade sanitária é considerada estratégica para reduzir a pressão sobre o Hospital Central de Nampula, especialmente no que diz respeito à disponibilidade de camas e ao acesso a cuidados de saúde diferenciados.

Combate ao Tráfico de Medicamentos

Durante a sua intervenção, o ministro detalhou as medidas implementadas para travar a importação irregular, o desvio e a venda ilegal de equipamentos e fármacos destinados ao Serviço Nacional de Saúde (SNS). As ações incluem:

Fiscalizações: Realização de 153 inspeções conjuntas em 140 estabelecimentos de comércio geral, 10 clínicas/spas e três mercados informais, resultando na apreensão de 19 lotes de produtos médicos e na detenção de oito pessoas.

Realização de 153 inspeções conjuntas em 140 estabelecimentos de comércio geral, 10 clínicas/spas e três mercados informais, resultando na apreensão de 19 lotes de produtos médicos e na detenção de oito pessoas. Controle de Farmácias: Inspeção a 283 farmácias, com o encerramento de 17 estabelecimentos — sendo 15 por comercialização de medicamentos do SNS. Foram instaurados quatro processos-crime.

Inspeção a 283 farmácias, com o encerramento de 17 estabelecimentos — sendo 15 por comercialização de medicamentos do SNS. Foram instaurados quatro processos-crime. Segurança e Rastreio: Instalação de videovigilância nos armazéns e a obrigatoriedade da inscrição "USO EXCLUSIVO DO MISAU” nos medicamentos do setor público.

Adicionalmente, desde 1 de janeiro de 2026, está operacional o Sistema de Rastreamento de Produtos Farmacêuticos para monitorar a cadeia de distribuição.

Controlo de Qualidade

No que tange à qualidade dos fármacos, Fernando Rafael informou que está a decorrer a modernização do Laboratório de Comprovação da Qualidade de Medicamentos. Paralelamente, está a ser desenvolvido o projeto executivo para a construção de uma nova unidade laboratorial, visando reforçar a capacidade de verificação de parâmetros de qualidade e do teor de substâncias ativas a nível nacional.