Coletivo de advogados aciona Ministério Público contra cúpula do STJ da Guiné-Bissau

Em Bissau, um coletivo de advogados formalizou uma ação judicial contra a cúpula do Poder Judiciário guineense. Na terça-feira, 3 de novembro de 2026, o grupo apresentou uma queixa-crime no Ministério Público, direcionada a três figuras do Supremo Tribunal de Justiça (STJ): o ex-presidente Lima André e os conselheiros Arafam Mané e João Mendes Pereira.

A acusação baseia-se em supostos ilícitos previstos no Código Penal. O advogado Nansambe, que integra a comissão jurídica, esclareceu que a denúncia parte de dois cidadãos, Marcelino Intupe e Ussumane Sanhá. O objetivo imediato é compelir o Ministério Público a abrir um inquérito criminal. Nansambe indicou que a investigação preliminar tem caráter exploratório: à medida que o processo avançar, podem ser identificados novos crimes atribuíveis aos acusados.

Marcelino Intupe, um dos autores da queixa, detalhou a gravidade das acusações. Ele listou uma série de condutas ilícitas supostamente praticadas pelos alvos da denúncia: obstrução à atividade jurisdicional, usurpação de funções públicas, prevaricação, denegação de justiça, peculato, denúncia caluniosa, danos qualificados e falsificação. A tese dos queixosos é que essas ações violaram a ordem legal e a independência funcional do tribunal.

As críticas mais específicas recaem sobre a gestão interna do STJ durante o mandato de Arafam Mané. Nansambe acusou o conselheiro de suspender juízes e paralisar processos judiciais sem a fundamentação técnica ou legal adequada. Para o advogado, essa postura configura uma manipulação política da justiça, transformando decisões administrativas em instrumentos de perseguição.

Atualmente, a competência para investigar essas alegações repousa exclusivamente no Ministério Público. O órgão de acusação precisa decidir se há elementos suficientes para arquivar o caso ou instaurar um inquérito formal. Se as acusações forem comprovadas na esfera penal, os envolvidos responderão pelos crimes descritos, sujeitos às sanções legais aplicáveis. A apresentação da queixa marca o início de um processo de responsabilização criminal, separando a disputa política interna do STJ da avaliação jurídica de suas condutas.