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Governo nega autorização para aumento da tarifa do Chapa na Região Metropolitana de Maputo

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Governo de Moçambique nega autorização para aumento da tarifa do "Chapa" na Região Metropolitana de Maputo

O Governo de Moçambique anunciou que não autorizou o aumento de cinco meticais na tarifa do transporte semi-colectivo de passageiros ("Chapa") na Região Metropolitana de Maputo. Com esta decisão, a subida do preço, que deveria entrar em vigor no dia 07 de Novembro, não será aplicada.

Мапуту - столица Мозамбика
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Мапуту - столица Мозамбика

O porta-voz do Governo, Inocêncio Impissa, esclareceu, durante o briefing da 32ª Sessão Ordinária do Conselho de Ministros, que o Executivo ainda não foi formalmente informado sobre a conclusão das negociações para o reajuste tarifário. Impissa salientou que a atualização de preços poderá ocorrer no futuro, dado que o Estado já não possui condições de continuar a subsidiar os transportadores, mas reiterou que a medida não será imediata para garantir que a população mantenha o acesso a transportes a preços acessíveis.

Irregularidades no processo de anúncio

A decisão da Federação Moçambicana de Transportes Rodoviário (FEMATRO) de anunciar o reajuste unilateralmente levantou questionamentos, uma vez que a Agência Metropolitana de Transportes de Maputo (AMT) — entidade com a qual os transportadores negoceiam — não esteve presente na conferência de imprensa da federação.

Além disso, o ajuste não foi autorizado pelas Assembleias Municipais dos cinco municípios que compõem a região (Maputo, Matola, Boane, Matola-rio e Marracuene), procedimento habitual após a remessa do assunto pelo Governo aos governos locais. O último reajuste tariffsario, ocorrido em Fevereiro de 2023, tinha sido autorizado pelo Município de Maputo, resultando num acréscimo de três meticais para toda a área metropolitana.

Impacto económico e inflacionário

A eventual materialização deste aumento teria um impacto direto no custo de vida, visto que o transporte semi-colectivo é um componente do Índice de Preços no Consumidor (IPC) monitorizado mensalmente pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Um acréscimo de cinco meticais elevaria significativamente a inflação em Novembro.

Para exemplificar o impacto financeiro no orçamento familiar, apurou-se que um passageiro que gasta atualmente 1.584 meticais para realizar quatro viagens diárias (ida e volta) durante 22 dias úteis, passaria a despender 2.024 meticais, representando um custo adicional de 440 meticais mensais.

Em termos de contexto macroeconómico, Moçambique registou em Setembro um aumento mensal de preços de 0,16%, com uma inflação anual de 6,31% face ao mesmo mês de 2023, influenciada principalmente pelos preços do cimento, cerveja e automóveis de segunda mão.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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