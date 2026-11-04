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Moçambique recupera milhões: auditorias abalam sector extractivo

CPLP » Moçambique

A Autoridade Tributária (AT) de Moçambique recuperou 10,2 mil milhões de Meticais (aproximadamente 159,6 milhões de USD) para os cofres do Estado, resultado de auditorias realizadas a empresas do sector extractivo entre Janeiro e Setembro de 2026.

Карьер с добычей полезных ископаемых
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
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Para a execução destes trabalhos, a AT contou com o apoio técnico de consultores do Fórum das Administrações Fiscais Africanas (ATAF) e do Projecto de Tributação Eficiente para o Desenvolvimento Inclusivo (TEDI).

Fiscalização e monitoria no terreno

No período em análise, a instituição efectuou visitas de monitoria a 30 projectos situados nas províncias de Cabo Delgado, Niassa, Nampula e Manica. Estas acções permitiram o acompanhamento directo das operações mineiras e petrolíferas, visando o reforço da capacidade de fiscalização no terreno.

No âmbito do enquadramento fiscal, a AT apurou mais-valias decorrentes da transmissão de participações em activos mineiros e petrolíferos, nos valores de 282,53 milhões de Meticais e 1,3 milhões de USD.

Receitas de rubis e capacitação

Entre Janeiro e Julho de 2026, a AT acompanhou três leilões internacionais de rubis, que totalizaram uma receita global de 83,73 milhões de USD, gerando 8,07 milhões de USD ao título de Imposto sobre a Produção Mineira (IPM).

Simultaneamente, a Autoridade promoveu acções de capacitação interna, incluindo a revisão da legislação tributária, estudos especializados e workshops sobre o sector extractivo, com o intuito de optimizar a gestão do risco fiscal e a qualidade da fiscalização.

Desempenho da colecta em mega-projectos

No primeiro semestre de 2026, a colecta proveniente de mega-projectos atingiu os 14 mil milhões de Meticais (219 milhões de USD), representando um crescimento de 84% face ao mesmo período do ano anterior. A distribuição desta receita foi a seguinte:

  • Sector petrolífero: 11,4 mil milhões de Meticais;
  • Sector mineiro: 2,5 mil milhões de Meticais.

Quanto aos impostos específicos do sector extractivo, registou-se um aumento de 103% em relação ao período homólogo. Neste segmento, o sector mineiro foi o principal contribuinte, representando 86% da receita, enquanto o sector petrolífero contribuiu com 14%.

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Author`s name Petr Ermilin
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