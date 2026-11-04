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Moçambique surpreende o mundo: políticas para mulheres mudam o jogo no acesso ao crédito

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Moçambique recebeu o prémio High-Impact Policy Action Award — Outstanding Achievement in WE Finance Code Implementation, atribuído durante o WE Finance Code Global Forum em Paris. A distinção reconhece o progresso do país na implementação de políticas públicas que visam ampliar o acesso ao financiamento para mulheres empreendedoras e promover a inclusão financeira.

Южноафриканская девушка
Photo: commons.wikimedia.org by Lili2anna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Южноафриканская девушка

Medidas regulatórias e o papel do Banco de Moçambique

Um dos pilares para a conquista do prémio foi a adopção do Aviso nº 7/GBM/2025, emitido pelo Banco de Moçambique. Esta regulamentação estabelece directrizes para o uso equitativo de serviços financeiros, obrigando as instituições do sector a:

  • Implementar políticas sensíveis ao género;
  • Recolher e reportar dados desagregados por sexo;
  • Definir metas claras de inclusão para mulheres;
  • Desenvolver soluções de crédito e produtos financeiros adaptados às necessidades femininas.

Segundo Turay Melo, Assistente de Direcção da Divisão de Estatísticas Económicas, Monetárias e Financeiras do Banco de Moçambique, o desafio actual é converter estes avanços normativos em mudanças concretas, especialmente para as mulheres em comunidades rurais, fortalecendo a resiliência das famílias e a participação económica feminina.

Estratégia Nacional e Monitorização de Dados

O reconhecimento está igualmente vinculado à Estratégia Nacional de Inclusão Financeira (ENIF) 2025-2031. O plano prioriza a expansão de serviços financeiros seguros e acessíveis para grupos vulneráveis e micro, pequenas e médias empresas (MPMEs), focando-se também na educação financeira e na protecção do consumidor.

Paralelamente, está a decorrer a revisão do normativo sobre o reporte de dados financeiros. Esta actualização permitirá incluir informações específicas sobre as MPMEs, optimizando a base de dados para a criação de políticas financeiras mais precisas.

Colaboração Institucional e Impacto

O prémio, proveniente da primeira edição do projecto iniciada em 2024, foi recebido pelo Banco de Moçambique, representando também a actuação do FSDMoç e da Associação Moçambicana de Prestadores de Serviços Financeiros Móveis (ASPFM).

Rúben Barreto, Especialista Sénior do Sector Financeiro do Banco Mundial, destacou que a premiação reflecte a aposta de Moçambique em colocar os dados no centro da estratégia de inclusão. No mesmo sentido, Esselina Macome, Directora Executiva da Financial Sector Deepening Moçambique (FSDMoç), sublinhou que a distinção reforça a visibilidade internacional do país e a importância da cooperação entre os diversos actores do sector financeiro.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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