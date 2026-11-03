Alerta do comitê da ONU sobre Angola: consequências irreversíveis da gravidez na adolescência se agravam

O Comité das Nações Unidas sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW) expressou esta segunda-feira preocupação com os elevados índices de gravidez na adolescência em Angola. Segundo o relatório divulgado, a taxa afeta 27,1% das mulheres e meninas entre os 15 e os 19 anos, atingindo 42,5% nas zonas rurais.

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As conclusões, conhecidas hoje, analisam a situação dos direitos das mulheres em Angola, bem como em Cabo Verde, Ilhas Cook, Cazaquistão, Quénia, Paraguai, Moldávia e Togo. O documento destaca os aspetos positivos da aplicação da Convenção em cada país, mas identifica também áreas críticas que exigem intervenção urgente.

No caso angolano, o organismo internacional insta as autoridades a adotarem uma estratégia nacional dotada de recursos adequados para prevenir a gravidez precoce. Entre as medidas recomendadas está a oferta de educação sexual abrangente e adequada à faixa etária, o acesso a serviços de saúde sexual e reprodutiva confidenciais e adaptados aos adolescentes, bem como a disponibilização de métodos contracetivos voluntários.

O Comité sublinha também a necessidade de medidas mais rigorosas para eliminar a violência sexual e o casamento infantil. Além disso, aponta as barreiras significativas que as mulheres enfrentam no acesso a recursos económicos e financeiros, incluindo empréstimos a juros baixos, crédito e tecnologias digitais.

As recomendações incluem ainda a expansão do Programa de Conversão da Economia Informal, a promoção do empreendedorismo feminino e a facilitação do acesso a empréstimos a juros baixos, sem a exigência de garantias reais ou hipotecas. Para reduzir a exclusão digital, especialmente das mulheres em áreas rurais, o documento solicita maior investimento no acesso à Internet e à rede móvel.