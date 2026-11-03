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Incêndio no Oncologia: Doações falsas espalham confusão em Maputo

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Hospital Central de Maputo alerta para burlas em campanhas de solidariedade após incêndio

A direcção do Hospital Central de Maputo (HCM) alertou a população para a circulação de informações falsas e campanhas de angariação de fundos fraudulentas nas redes sociais. As iniciativas, que surgiram após o incêndio no edifício de Oncologia ocorrido no último domingo, solicitam apoio financeiro e material, utilizando inclusive contactos de supostos médicos para transferências via plataformas móveis.

Мапуту - столица Мозамбика
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Мапуту - столица Мозамбика

Durante conferência de imprensa realizada nesta segunda-feira, o Director Clínico do HCM, Dércio Fernandes, esclareceu que a instituição não aceita donativos através de plataformas móveis. Para garantir a transparência e a segurança dos contributos, a unidade sanitária orienta que as pessoas e organizações interessadas em prestar apoio utilizem exclusivamente os canais bancários oficiais do Millennium bim e do BCI, mediante a apresentação de um documento formal assinado pela directora-geral da instituição.

Necessidades e primeiras apoios

As listas de necessidades partilhadas nas redes sociais incluem itens como água, pensos higiénicos e fraldas descartáveis. Apesar dos alertas sobre as burlas, o hospital já começou a receber auxílio material. Nesta segunda-feira, a Bancada Parlamentar da Frelimo e o Comité da Cidade de Maputo do mesmo partido entregaram produtos alimentares, materiais de higiene e outros bens de primeira necessidade para mitigar as dificuldades dos pacientes e da unidade sanitária.

Reacções da sociedade civil

A mobilização de apoio financeiro junto dos cidadãos gerou críticas em diversos sectores da sociedade. Questionamentos surgiram sobre a responsabilidade do Estado no financiamento da administração pública, especialmente considerando a actual crise económica que afecta as famílias moçambicanas.

Houve também interrogações públicas sobre a gestão dos fundos públicos, com referências aos custos de viaturas oficiais e despesas de representação do Estado, argumentando-se que tais recursos deveriam ser prioritários para cobrir as carências causadas pela catástrofe no serviço de Oncologia.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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