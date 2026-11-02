Governo de Moçambique aposta em reformas e diálogo com sector privado para estimular investimento

O Governo de Moçambique reafirmou o compromisso de fortalecer a parceria com o sector privado através da implementação de reformas no ambiente de negócios, previsibilidade das políticas públicas e diálogo permanente, com o objectivo de promover o crescimento económico sustentável.
O posicionamento foi detalhado pela Ministra das Finanças, Carla Louveira, durante um Business Breakfast promovido pela Confederação das Associações Económicas de Moçambique (CTA) em Maputo. A governante sublinhou que a vitalidade do sector privado e a sustentabilidade das finanças públicas são dimensões interdependentes para o desenvolvimento do país.
Durante a intervenção, a Ministra apresentou dados sobre a evolução económica recente:
No que concerne às finanças públicas, Carla Louveira informou que as receitas provenientes de projectos de petróleo e gás natural totalizaram 334,35 milhões de dólares norte-americanos. Até 30 de Setembro, a distribuição destes fundos ocorreu da seguinte forma:
A Ministra destacou a execução do Plano de Consolidação Fiscal e a aprovação da Estratégia de Gestão de Finanças Públicas 2026-2035, que abrange a política fiscal, a transformação digital, a componente climática e o desenvolvimento do capital humano.
Para dinamizar o sector empresarial, foram mencionadas as seguintes iniciativas:
Por outro lado, o Presidente da CTA, Álvaro Massingue, expôs os principais obstáculos que afectam a actividade produtiva, com especial enfoque nas micro, pequenas e médias empresas (MPME), que constituem mais de 97% do tecido empresarial do país. Entre os problemas destacados estão:
A Confederação defendeu a necessidade de uma reforma estrutural do sistema tributário para simplificar obrigações e reduzir custos de conformidade. A CTA solicitou ainda maior transparência na liquidação de dívidas do Estado e propôs que o Orçamento do Estado priorize a contratação pública de empresas nacionais, fomentando o conteúdo local e a industrialização.
Como medida de integridade, a organização empresarial sugeriu a introdução da Declaração de Quitação Empresarial nos concursos públicos, visando validar a capacidade operacional dos concorrentes.
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