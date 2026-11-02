Governo de Moçambique aposta em reformas e diálogo com sector privado para estimular investimento

Governo de Moçambique aposta no diálogo com sector privado para estimular investimento

O Governo de Moçambique reafirmou o compromisso de fortalecer a parceria com o sector privado através da implementação de reformas no ambiente de negócios, previsibilidade das políticas públicas e diálogo permanente, com o objectivo de promover o crescimento económico sustentável.

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O posicionamento foi detalhado pela Ministra das Finanças, Carla Louveira, durante um Business Breakfast promovido pela Confederação das Associações Económicas de Moçambique (CTA) em Maputo. A governante sublinhou que a vitalidade do sector privado e a sustentabilidade das finanças públicas são dimensões interdependentes para o desenvolvimento do país.

Indicadores Económicos e Receitas do Sector Extractivo

Durante a intervenção, a Ministra apresentou dados sobre a evolução económica recente:

Crescimento: Moçambique registou um crescimento de 1,7% no segundo trimestre de 2026.

Moçambique registou um crescimento de 1,7% no segundo trimestre de 2026. Inflação: Observou-se uma redução para cerca de 6% entre os meses de Agosto e Setembro.

No que concerne às finanças públicas, Carla Louveira informou que as receitas provenientes de projectos de petróleo e gás natural totalizaram 334,35 milhões de dólares norte-americanos. Até 30 de Setembro, a distribuição destes fundos ocorreu da seguinte forma:

Orçamento do Estado: 257,61 milhões de dólares.

257,61 milhões de dólares. Fundo Soberano: 152,6 milhões de dólares.

Reformas e Estratégias de Gestão Fiscal

A Ministra destacou a execução do Plano de Consolidação Fiscal e a aprovação da Estratégia de Gestão de Finanças Públicas 2026-2035, que abrange a política fiscal, a transformação digital, a componente climática e o desenvolvimento do capital humano.

Para dinamizar o sector empresarial, foram mencionadas as seguintes iniciativas:

Estruturação do Banco de Desenvolvimento de Moçambique;

Criação da Central de Aquisições do Estado;

Implementação da Estratégia de Pagamento aos Fornecedores;

Preparação de uma Estratégia de Reembolso do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) para melhorar a liquidez das empresas.

Constrangimentos e Propostas da CTA

Por outro lado, o Presidente da CTA, Álvaro Massingue, expôs os principais obstáculos que afectam a actividade produtiva, com especial enfoque nas micro, pequenas e médias empresas (MPME), que constituem mais de 97% do tecido empresarial do país. Entre os problemas destacados estão:

Elevados custos de financiamento e dificuldades de acesso ao crédito;

Pressão fiscal e atrasos nos pagamentos do Estado aos fornecedores.

A Confederação defendeu a necessidade de uma reforma estrutural do sistema tributário para simplificar obrigações e reduzir custos de conformidade. A CTA solicitou ainda maior transparência na liquidação de dívidas do Estado e propôs que o Orçamento do Estado priorize a contratação pública de empresas nacionais, fomentando o conteúdo local e a industrialização.

Como medida de integridade, a organização empresarial sugeriu a introdução da Declaração de Quitação Empresarial nos concursos públicos, visando validar a capacidade operacional dos concorrentes.