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Nampula em choque: One King fechada por falta de alvará e segurança no trabalho

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A Inspecção-Geral de Segurança Alimentar e Económica (IGSAE) procedeu ao encerramento temporário da unidade industrial de alumínio One King, situada no bairro de Mutauanha, na cidade de Nampula. A medida foi adoptada após a constatação de irregularidades no funcionamento da fábrica e a violação de direitos laborais.

Горящий алюминий
Photo: commons.wikimedia.org by Sgnuskov, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Горящий алюминий

Ausência de alvará e falhas de segurança

De acordo com a delegada da IGSAE na província, Jamila Gafuro, a equipa de inspecção identificou a falta de alvará de funcionamento, bem como a ausência de condições adequadas de Higiene e Segurança no Trabalho (HST).

A intervenção foi motivada por denúncias relativas às condições de trabalho de 135 funcionários da empresa, entre os quais se encontram quatro cidadãos de nacionalidade indiana. Segundo a fonte, os trabalhadores exerciam as suas actividades em condições descritas como deploráveis.

O encerramento da unidade industrial visa forçar a regularização da situação legal e laboral da empresa antes da sua eventual reabertura.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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