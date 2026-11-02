Nampula em choque: One King fechada por falta de alvará e segurança no trabalho

A Inspecção-Geral de Segurança Alimentar e Económica (IGSAE) procedeu ao encerramento temporário da unidade industrial de alumínio One King, situada no bairro de Mutauanha, na cidade de Nampula. A medida foi adoptada após a constatação de irregularidades no funcionamento da fábrica e a violação de direitos laborais.

Photo: commons.wikimedia.org by Sgnuskov, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Горящий алюминий

Ausência de alvará e falhas de segurança

De acordo com a delegada da IGSAE na província, Jamila Gafuro, a equipa de inspecção identificou a falta de alvará de funcionamento, bem como a ausência de condições adequadas de Higiene e Segurança no Trabalho (HST).

A intervenção foi motivada por denúncias relativas às condições de trabalho de 135 funcionários da empresa, entre os quais se encontram quatro cidadãos de nacionalidade indiana. Segundo a fonte, os trabalhadores exerciam as suas actividades em condições descritas como deploráveis.

O encerramento da unidade industrial visa forçar a regularização da situação legal e laboral da empresa antes da sua eventual reabertura.