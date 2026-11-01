Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

PM da Guiné-Bissau acompanha inquérito à morte de Vigário Balanta

CPLP » Guiné-Bissau

O Primeiro-Ministro da Guiné-Bissau, Ilídio Vieira Té, pronunciou-se publicamente sobre o inquérito à morte do ativista Vigário Luís Balanta, encontrada em março de 2026. Em declaração feita na sexta-feira, 30 de outubro de 2026, após uma visita cortesia ao Procurador-Geral da República, Mário Yalá, e ao presidente do Tribunal de Contas, o chefe do Governo indicou estar a acompanhar a evolução do processo judicial.

Морг
Photo: commons.wikimedia.org by Agência Brasil Fotografias, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Морг

A atuação do Executivo neste contexto limita-se à expressão de interesse no andamento das investigações e à promessa de apoio institucional. Balanta, de 35 anos, foi localizado morto a 31 de março de 2026 na localidade de Ndam Lero, a aproximadamente 30 quilómetros de Bissau, com sinais de violência que incluem ferimentos por arma branca e disparos de arma de fogo. Até ao momento descrito, não há referência a uma decisão judicial final ou à identificação formal dos responsáveis pelo crime.

Ilídio Vieira Té reconheceu as restrições operacionais das instituições judiciais, apontando para a insuficiência de recursos humanos e materiais. Como resposta, o Governo de transição garantiu o suporte logístico e financeiro às equipas da Procuradoria-Geral da República e do Tribunal de Contas. O Primeiro-Ministro enquadrou estas instituições como centrais para a defesa da legalidade e para o controlo das finanças públicas, comprometeu-se a trabalhar para mitigar as limitações dentro das competências do Executivo e ressaltou a necessidade de apurar a verdade para satisfazer a justiça em relação à família da vítima.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Alongamento de asa incomum: como o Superjet venceu o Embraer
Tecnologia e Gadgets
Alongamento de asa incomum: como o Superjet venceu o Embraer
Arapaima: o predador que desafia a lógica da biônica
Curiosidades
Arapaima: o predador que desafia a lógica da biônica
Custos reais de manutenção de raças caninas específicas
Animais
Custos reais de manutenção de raças caninas específicas
Mais populares
Cortes para densidade capilar: Blunt Bob, cascata e Pixie

O corte Blunt Bob cria uma linha horizontal densa ao evitar repicagem, enquanto a técnica francesa em cascata usa transições suaves para remover peso das pontas, e o Pixie concentra massa na coroa para elevar o topo da cabeça.

Cortes para densidade capilar: Blunt Bob, cascata e Pixie
Arroz frito com frango na airfryer: técnica de adição gradual para textura soltinha
Arroz frito com frango na airfryer: técnica de adição gradual para textura soltinha
Ovos com duas gemas viram rotina em supermercados por seleção industrial extrema
Gaillardia 'Red Plume': flores terracota em touceiras compactas com tolerância a solos salinos
Acordo entre Putin e Trump em outubro não resulta em entregas efetivas nos portos dos EUA Olesya Kireeva Disputa Alemanha-Itália expõe risco de inflação energética na privatização de estatais Dmitriy Sokolov Acidente ferroviário em Toledo impacta cenário eleitoral na Espanha Creator
Chery Tiggo 3, Lifan X70 e JAC S7: quando sintomas repetidos indicam limitação de projeto e não apenas desgaste
Biscoito de manteiga: como a mistura correta transforma a massa
Sanduíche aberto de abacate com pedaços irregulares em pão de centeio
Sanduíche aberto de abacate com pedaços irregulares em pão de centeio
últimos materiais
Limão ou vinagre: Bosch e Candy proíbem esses produtos na limpeza da máquina
Por que não devemos enxaguar a louça antes de colocar na máquina?
Acordo entre Putin e Trump em outubro não resulta em entregas efetivas nos portos dos EUA
PM da Guiné-Bissau acompanha inquérito à morte de Vigário Balanta
Escolha de gatos para apartamento: além do pelo
Custos reais de manutenção de raças caninas específicas
Uso prolongado: especialistas alertam sobre efeitos cardíacos de medicamentos populares
BOAD doa 4 mil kits escolares a crianças vulneráveis na Guiné-Bissau
Para o cérebro saudável: amendoim pode ser o combustível que você não conhecia
Governo angolano projeta crescimento do PIB de 5,5% em 2027
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.