PM da Guiné-Bissau acompanha inquérito à morte de Vigário Balanta

O Primeiro-Ministro da Guiné-Bissau, Ilídio Vieira Té, pronunciou-se publicamente sobre o inquérito à morte do ativista Vigário Luís Balanta, encontrada em março de 2026. Em declaração feita na sexta-feira, 30 de outubro de 2026, após uma visita cortesia ao Procurador-Geral da República, Mário Yalá, e ao presidente do Tribunal de Contas, o chefe do Governo indicou estar a acompanhar a evolução do processo judicial.

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A atuação do Executivo neste contexto limita-se à expressão de interesse no andamento das investigações e à promessa de apoio institucional. Balanta, de 35 anos, foi localizado morto a 31 de março de 2026 na localidade de Ndam Lero, a aproximadamente 30 quilómetros de Bissau, com sinais de violência que incluem ferimentos por arma branca e disparos de arma de fogo. Até ao momento descrito, não há referência a uma decisão judicial final ou à identificação formal dos responsáveis pelo crime.

Ilídio Vieira Té reconheceu as restrições operacionais das instituições judiciais, apontando para a insuficiência de recursos humanos e materiais. Como resposta, o Governo de transição garantiu o suporte logístico e financeiro às equipas da Procuradoria-Geral da República e do Tribunal de Contas. O Primeiro-Ministro enquadrou estas instituições como centrais para a defesa da legalidade e para o controlo das finanças públicas, comprometeu-se a trabalhar para mitigar as limitações dentro das competências do Executivo e ressaltou a necessidade de apurar a verdade para satisfazer a justiça em relação à família da vítima.