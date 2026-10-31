Mulheres moçambicanas pagam preço elevado: HIV atinge taxas recorde em três províncias

Moçambique mantém-se como um dos países com as taxas de prevalência de HIV mais elevadas a nível global. Atualmente, a taxa situa-se em 12,5% entre a população adulta com 15 anos ou mais, consolidando a doença como uma das principais causas de morte e incapacidade no país.

Disparidades de género e geográficas

Dados apresentados pelo Gabinete Parlamentar de Prevenção e Combate ao HIV e SIDA revelam que as mulheres são o grupo mais afectado, com uma taxa de prevalência de 15%, comparativamente aos 9,5% registados entre os homens.

Geograficamente, a epidemia não se distribui de forma uniforme, sendo que as províncias de Maputo, Manica e Cabo Delgado concentram actualmente o maior número de casos no território nacional.

Acesso ao tratamento e prevenção

No primeiro semestre deste ano, 130.050 pessoas iniciaram a terapia anti-retroviral (TARV), abrangendo 124.283 adultos e 5.767 crianças. A cobertura geral do tratamento é de 87%, embora existam lacunas significativas por faixa etária:

Adultos (15 anos ou mais): 89% de cobertura.

89% de cobertura. Crianças (0 a 14 anos): 62% de cobertura.

No campo da prevenção, 172.315 utentes beneficiaram da profilaxia pré-exposição (PrEP). Adicionalmente, registou-se que cerca de 100% das mulheres grávidas com HIV inscritas em consultas pré-natais receberam tratamento anti-retroviral para evitar a transmissão vertical (da mãe para o filho).

Desafios financeiros e socioeconómicos

A Presidente do Gabinete Parlamentar de Prevenção e Combate ao HIV e SIDA, Zainaba Andala, defende a necessidade de reforçar o financiamento interno para reduzir a dependência de recursos externos. Segundo Andala, é fundamental fortalecer as capacidades técnicas, institucionais e financeiras para que o país possa liderar e monitorar a resposta à epidemia de forma independente a longo prazo.

O Gabinete propõe ainda a adopção de reformas legislativas baseadas nos direitos humanos e a implementação de uma abordagem integrada para travar a epidemia até 2030.

O impacto da pobreza

Durante a IV Sessão Ordinária da Assembleia da República, deputados, incluindo Hermínio Morais, destacaram a pobreza como um factor determinante na propagação do vírus. Foi sublinhado que a vulnerabilidade socioeconómica, especialmente entre jovens e mulheres em situação de pobreza extrema, leva à adopção de práticas de sobrevivência, como a troca de relações sexuais por alimentos ou bens essenciais.