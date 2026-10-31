Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Frente Comum convoca greve: um apelo contra o empobrecimento em serviços públicos
Declaração de Dakar exige investigações independentes por execuções e torturas na Guiné-Bissau
Brasil abre mercados de Bangladesh e Colômbia para genética bovina e pet food
Liga Portuguesa contra o Cancro alerta para pobreza encoberta de doentes em baixa médica
Queda inesperada nas viagens: residentes em Portugal optam por destinos internacionais
CNI reduz projeção do PIB brasileiro para 1,6% em 2026
Volkswagen estrutura transição para autonomia plena com matriz VEGA e simulação massiva
Denúncias de assédio eleitoral crescem mais de 75% após segundo turno
Relatório da Human Rights Watch aponta irregularidades em investigações da Operação Contenção

Zambézia recebe mais de 20 mil kits agrícolas para mitigar efeitos do El Niño

CPLP » Moçambique

Zambézia recebe mais de 20 mil kits agrícolas para mitigar efeitos do El Niño

A província da Zambézia será beneficiada com a distribuição de 20.530 kits agrícolas, como parte do Plano de Mitigação dos Efeitos do El Niño e Reforço da Campanha Agrária 2026/2027. A medida, implementada pelo Governo, visa fortalecer a produção alimentar e reduzir a vulnerabilidade dos produtores face à irregularidade das chuvas.

Мозамбик
Photo: commons.wikimedia.org by Stig Nygaard, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Мозамбик

Distribuição e composição dos kits

Segundo Delfim Vilissa, director do Instituto Nacional de Irrigação, o apoio está dividido em duas categorias:

  • Tipo um (7.975 kits): Compostos por sementes de milho, feijão vulgar ou nhemba, batata-doce, estacas de mandioca, fertilizantes e sacos herméticos.
  • Tipo dois (12.555 kits): Incluem arroz, feijão vulgar ou nhemba, sementes de abóbora, fertilizantes e sacos herméticos.

A intervenção concentrar-se-á em sete distritos da província: Nicoadala, Namacurra, Maganja da Costa, Mopeia, Morrumbala, Milange e Derre.

Infraestruturas e conservação

Para combater a dependência da precipitação, o plano prevê a entrega de 42 kits de irrigação, permitindo a rega de parcelas de um hectare cada. Adicionalmente, serão disponibilizados 5.500 reservatórios ou silos multiuso, com capacidade de 500 quilogramas cada, destinados a minimizar as perdas pós-colheita e melhorar a conservação dos produtos.

Contexto climático e previsões

A iniciativa surge como resposta ao fenómeno El Niño. De acordo com o Ministério da Agricultura, Ambiente e Pescas, as previsões para a campanha 2026/2027 indicam:

  • Outubro a Dezembro de 2026: Precipitação abaixo do normal nas regiões Centro e Sul.
  • Janeiro a Março de 2027: Manutenção do défice de chuva no Centro e Sul, enquanto o Norte poderá registar precipitação acima do normal.

Impacto nacional e critérios de seleção

A nível nacional, o projecto está orçado em 75 milhões de dólares e prevê a distribuição de 185.500 kits agrícolas e 100.000 silos. A componente pecuária abrangerá cerca de 1,5 milhão de animais e 90.524 criadores, contando ainda com 740 kits de irrigação no total do país.

A prioridade na selecção dos beneficiários será dada a pequenos produtores em situação de vulnerabilidade, com especial enfoque em jovens e famílias chefiadas por mulheres. O calendário de implementação estabelece que as listas de beneficiários aprovadas devem ser submetidas até 5 de Novembro de 2026.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
Agora a ler
O pregão nas compras da administração pública
Brasil
O pregão nas compras da administração pública
Alongamento de asa incomum: como o Superjet venceu o Embraer
Tecnologia e Gadgets
Alongamento de asa incomum: como o Superjet venceu o Embraer
CNDH pede suspensão do Smart Sampa após vazamento de senhas e dados
Tecnologia e Gadgets
CNDH pede suspensão do Smart Sampa após vazamento de senhas e dados
Mais populares
Cortes para densidade capilar: Blunt Bob, cascata e Pixie

O corte Blunt Bob cria uma linha horizontal densa ao evitar repicagem, enquanto a técnica francesa em cascata usa transições suaves para remover peso das pontas, e o Pixie concentra massa na coroa para elevar o topo da cabeça.

Cortes para densidade capilar: Blunt Bob, cascata e Pixie
Arroz frito com frango na airfryer: técnica de adição gradual para textura soltinha
Arroz frito com frango na airfryer: técnica de adição gradual para textura soltinha
Ovos com duas gemas viram rotina em supermercados por seleção industrial extrema
Gaillardia 'Red Plume': flores terracota em touceiras compactas com tolerância a solos salinos
Disputa Alemanha-Itália expõe risco de inflação energética na privatização de estatais Dmitriy Sokolov Acidente ferroviário em Toledo impacta cenário eleitoral na Espanha Creator A fuga que abalou Brasil e Argentina: a crise diplomática se intensificou drasticamente Anastasiya Zhukova
Biscoito de manteiga: como a mistura correta transforma a massa
Sanduíche aberto de abacate com pedaços irregulares em pão de centeio
Botas e proporção: como o cano e o solado alteram a silhueta
Botas e proporção: como o cano e o solado alteram a silhueta
últimos materiais
Frente Comum convoca greve: um apelo contra o empobrecimento em serviços públicos
Declaração de Dakar exige investigações independentes por execuções e torturas na Guiné-Bissau
Brasil abre mercados de Bangladesh e Colômbia para genética bovina e pet food
Liga Portuguesa contra o Cancro alerta para pobreza encoberta de doentes em baixa médica
Queda inesperada nas viagens: residentes em Portugal optam por destinos internacionais
CNI reduz projeção do PIB brasileiro para 1,6% em 2026
Volkswagen estrutura transição para autonomia plena com matriz VEGA e simulação massiva
Denúncias de assédio eleitoral crescem mais de 75% após segundo turno
Relatório da Human Rights Watch aponta irregularidades em investigações da Operação Contenção
Mercado chinês lança Li i6 2026: novos recursos que podem mudar tudo
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.