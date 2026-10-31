Zambézia recebe mais de 20 mil kits agrícolas para mitigar efeitos do El Niño

Zambézia recebe mais de 20 mil kits agrícolas para mitigar efeitos do El Niño

A província da Zambézia será beneficiada com a distribuição de 20.530 kits agrícolas, como parte do Plano de Mitigação dos Efeitos do El Niño e Reforço da Campanha Agrária 2026/2027. A medida, implementada pelo Governo, visa fortalecer a produção alimentar e reduzir a vulnerabilidade dos produtores face à irregularidade das chuvas.

Photo: commons.wikimedia.org by Stig Nygaard, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Мозамбик

Distribuição e composição dos kits

Segundo Delfim Vilissa, director do Instituto Nacional de Irrigação, o apoio está dividido em duas categorias:

Tipo um (7.975 kits): Compostos por sementes de milho, feijão vulgar ou nhemba, batata-doce, estacas de mandioca, fertilizantes e sacos herméticos.

Compostos por sementes de milho, feijão vulgar ou nhemba, batata-doce, estacas de mandioca, fertilizantes e sacos herméticos. Tipo dois (12.555 kits): Incluem arroz, feijão vulgar ou nhemba, sementes de abóbora, fertilizantes e sacos herméticos.

A intervenção concentrar-se-á em sete distritos da província: Nicoadala, Namacurra, Maganja da Costa, Mopeia, Morrumbala, Milange e Derre.

Infraestruturas e conservação

Para combater a dependência da precipitação, o plano prevê a entrega de 42 kits de irrigação, permitindo a rega de parcelas de um hectare cada. Adicionalmente, serão disponibilizados 5.500 reservatórios ou silos multiuso, com capacidade de 500 quilogramas cada, destinados a minimizar as perdas pós-colheita e melhorar a conservação dos produtos.

Contexto climático e previsões

A iniciativa surge como resposta ao fenómeno El Niño. De acordo com o Ministério da Agricultura, Ambiente e Pescas, as previsões para a campanha 2026/2027 indicam:

Outubro a Dezembro de 2026: Precipitação abaixo do normal nas regiões Centro e Sul.

Precipitação abaixo do normal nas regiões Centro e Sul. Janeiro a Março de 2027: Manutenção do défice de chuva no Centro e Sul, enquanto o Norte poderá registar precipitação acima do normal.

Impacto nacional e critérios de seleção

A nível nacional, o projecto está orçado em 75 milhões de dólares e prevê a distribuição de 185.500 kits agrícolas e 100.000 silos. A componente pecuária abrangerá cerca de 1,5 milhão de animais e 90.524 criadores, contando ainda com 740 kits de irrigação no total do país.

A prioridade na selecção dos beneficiários será dada a pequenos produtores em situação de vulnerabilidade, com especial enfoque em jovens e famílias chefiadas por mulheres. O calendário de implementação estabelece que as listas de beneficiários aprovadas devem ser submetidas até 5 de Novembro de 2026.