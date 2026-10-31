Declaração de Dakar exige investigações independentes por execuções e torturas na Guiné-Bissau

A exigência por justiça não se resume a um pedido formal, mas à busca concreta de respostas sobre o que aconteceu com Mamadu Tanu Barri e Vigário Luís Balanta, acusados de execuções sumárias, e sobre as denúncias de tortura e sequestros que ecoam na Guiné-Bissau. A Declaração Conjunta de Dakar, aprovada em 29 de outubro de 2026 durante a Cimeira Internacional sobre Direitos Humanos, coloca sobre a mesa a necessidade de investigações independentes e rápidas, transformando apelos retóricos em uma agenda de responsabilização criminal.

O documento, assinado por organizações da sociedade civil, movimentos da diáspora, a Ordem dos Advogados da Guiné-Bissau e o Afrikajom Center, vai além da retórica legal. Ele propõe a proteção efetiva de vítimas e testemunhas, um ponto crucial para que o sistema judicial recupere a independência e a credibilidade que lhe faltam. Além disso, os signatários pedem a libertação de civis e militares detidos sob alegadas motivações políticas, bem como o cumprimento das decisões judiciais, elementos que, se não forem atendidos, mantêm o país em um limbo institucional.

A proposta de um diálogo inclusivo entre forças políticas, sociedade civil, diáspora e organizações de mulheres busca definir um roteiro para o retorno à ordem constitucional e clarificar o processo eleitoral suspenso em novembro de 2025. Não se trata apenas de voltar às urnas, mas de garantir que as liberdades de expressão, imprensa, reunião e manifestação sejam restabelecidas de fato, e que a Comissão Nacional de Eleições opere com a independência necessária para eleições livres, transparentes e credíveis.

A pressão internacional também entra em cena. Os participantes instam a comunidade global a reativar o Grupo P5 — composto pela CEDEAO, União Africana, CPLP, União Europeia e Nações Unidas — e a acionar mecanismos de responsabilização por violações de direitos humanos. A criação de um mecanismo conjunto de acompanhamento, proposto ao final da declaração, serve para monitorizar a situação, avaliar a implementação das recomendações e manter um canal de diálogo constante com as autoridades nacionais e parceiros internacionais.