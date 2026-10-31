Nova fronteira comercial em Milange: obra estratégica promete mudar o destino econômico da Zambézia

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Construção de mercado grossista em Milange terá investimento de 81 milhões de meticais

Teve início a construção de um mercado grossista no distrito de Milange, província da Zambézia, com um orçamento previsto de 81 milhões de meticais (aproximadamente 1,3 milhões de dólares americanos). A obra visa potenciar o comércio transfronteiriço entre Moçambique e o Malawi.

O projecto foi lançado no âmbito do Projecto de Comércio e Conectividade da África Austral, contando com o financiamento do Banco Mundial através da Agência Zambeze.

Durante a cerimónia de lançamento da primeira pedra, o presidente do Conselho Municipal de Milange, Felisberto Nvua, destacou que a infraestrutura irá impulsionar a actividade comercial e alavancar o potencial agrícola do distrito. Segundo Nvua, o mercado proporcionará um espaço moderno e estratégico para a comercialização de produtos locais, estimulando novas oportunidades de negócio e beneficiando a economia local.

O governador da Zambézia, Pio Matos, apelou ao empreiteiro e à supervisora do projecto para que garantam a qualidade e a celeridade na execução dos trabalhos. O governante instou ainda a contratação de mão-de-obra local, sempre que possível, e o respeito pela cultura da comunidade.

Celso Cunha, director da Agência Zambeze, afirmou que o mercado funcionará como um centro organizado e seguro para o transporte de produtos agrícolas provenientes de distritos vizinhos, melhorando a capacidade de negociação de preços pelos produtores.

Cunha salientou que o objectivo central é estimular a actividade do sector privado nos corredores entre Moçambique e o Malawi, com vista à redução de custos e tempos de transporte, ao desenvolvimento da cadeia de valor e à melhoria do acesso às infraestruturas.

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