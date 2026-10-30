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Moçambique integra expansão do oleoduto em estratégia do Corredor da Beira com Zâmbia e Zimbabwe

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O Governo de Moçambique defende a implementação de uma sincronização rigorosa em toda a cadeia logística que liga o Porto da Beira à região mineira do Copperbelt, na Zâmbia. O objectivo é potenciar os impactos económicos da expansão do Oleoduto Moçambique-Zimbabwe, projecto que visa elevar a capacidade anual de transporte de combustíveis de três para cinco milhões de metros cúbicos.

A posição foi exposta pelo Secretário de Estado dos Transportes, Chinguane Mabote, durante o Fórum do Corredor da Beira, realizado em Livingstone, Zâmbia. Na ocasião, o governante instou os participantes a assumirem compromissos concretos para converter as discussões técnicas em investimentos e resultados económicos mensuráveis.

Coordenação da cadeia de abastecimento

De acordo com Chinguane Mabote, a eficácia da expansão do oleoduto depende da coordenação entre todas as etapas do sistema, abrangendo desde a recepção de combustíveis no Porto da Beira, passando pelos processos de armazenagem e bombagem, até à distribuição final nos mercados de destino.

"Do navio que atraca na Beira à indústria mineira do Copperbelt, cada etapa tem de acompanhar as outras", afirmou o Secretário de Estado, enfatizando a importância da articulação entre as infra-estruturas portuárias, energéticas e de transporte.

Detalhes da expansão e infra-estrutura

A ampliação prevista permitirá um incremento de dois milhões de metros cúbicos por ano na capacidade de transporte do Oleoduto Moçambique-Zimbabwe, o que corresponde a aproximadamente dois mil milhões de litros adicionais anualmente.

Para viabilizar este reforço da capacidade operacional, o projecto inclui a instalação de novas estações de bombagem em Nhamatanda e Messica, ambas localizadas na província de Manica.

Visão Estratégica do Corredor da Beira

O Governo moçambicano integra a expansão do oleoduto, os investimentos no Porto da Beira e a melhoria das ligações ferroviárias e rodoviárias numa estratégia global de desenvolvimento do Corredor da Beira. Esta iniciativa visa fortalecer a ligação comercial entre Moçambique e os países do interior da África Austral, com particular foco no Zimbabwe e na Zâmbia.

Chinguane Mabote reiterou que o sucesso do Fórum será medido pela capacidade de transformar as recomendações em decisões executivas, mobilização de financiamento e implementação efectiva dos projectos.

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Author`s name Petr Ermilin
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