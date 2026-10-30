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Governo de Moçambique prioriza comercialização de batata nacional

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O Governo de Moçambique anunciou a implementação de medidas temporárias para assegurar que a batata produzida internamente tenha prioridade nos mercados nacionais. De acordo com as novas diretrizes, a importação de batata estrangeira será permitida apenas para suprir a procura que a produção nacional não consiga satisfazer.

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A estratégia foi detalhada pelo secretário de Estado do Comércio, António Grispos, durante uma conferência de imprensa em Maputo. O governante esclareceu que, embora a prioridade seja o produto nacional, não serão aplicadas restrições profundas à entrada de batata sul-africana neste momento, dado que a produção interna ainda não é suficiente para garantir a total autossuficiência sem risco de escassez ou inflação de preços.

Balanço da produção e importações

Os dados apresentados indicam que Moçambique produz anualmente entre 110 mil e 120 mil toneladas de batata, enquanto as importações da África do Sul oscilam entre 86 mil e 90 mil toneladas por ano. No distrito da Moamba, província de Maputo, a produção recente atingiu cerca de quatro mil toneladas, um sinal de crescimento que, porém, ainda não supre a necessidade global do país.

O secretário de Estado sublinhou que a abordagem atual é de priorização e não de restrição, visando proteger o produtor local sem comprometer o abastecimento ao consumidor final.

Expansão da estratégia e melhorias logísticas

A medida de priorização do produto nacional deverá ser estendida também à cebola e ao tomate. No caso da cebola, Grispos notou que a redução da oferta sul-africana, causada por estiagem, acabou por abrir espaço para a comercialização da produção moçambicana, apesar de ter provocado uma subida temporária nos preços.

Para potenciar a capacidade produtiva, o Executivo foca-se nos seguintes pilares:

  • Melhoria do acesso a insumos agrícolas e sementes de qualidade;
  • Reforço das infraestruturas de transporte e armazenamento;
  • Reabilitação de estradas, com ênfase nas vias terciárias;
  • Aproveitamento da cabotagem marítima para transportar produtos do Centro e Norte para o Sul, reduzindo custos logísticos e perdas pós-colheita.

Novas restrições às importações

O Governo prevê apresentar, num prazo de duas semanas, novas medidas de restrição à importação de produtos que já possuam capacidade de produção nacional suficiente. António Grispos recordou que restrições semelhantes já foram formalizadas e publicadas via diploma para os setores da cerâmica e do pão de forma.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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