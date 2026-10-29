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Moçambique: PODEMOS propõe auditorias a medicamentos e recuperação da EN1

CPLP » Moçambique

O partido PODEMOS, principal força da oposição em Moçambique, apresentou um diagnóstico detalhado sobre as fragilidades económicas, sociais e humanitárias do país. A análise foi exposta durante a abertura da IV Sessão Ordinária da Assembleia da República, que decorre entre 28 de outubro e 22 de dezembro de 2026, no contexto do debate sobre as prioridades de governação e a situação geral da nação.

Saúde e Educação: Défices de Recursos e Infraestruturas

No setor da saúde, a bancada parlamentar do PODEMOS alertou para a precariedade das unidades sanitárias, a escassez de profissionais e a instabilidade no abastecimento de fármacos. Foi destacado que, no primeiro semestre de 2026, a disponibilidade de medicamentos essenciais foi de 68%, valor significativamente inferior à meta governamental de 90%. Para reverter este cenário, a oposição propõe:

  • Reforço do recrutamento e redistribuição de profissionais de saúde;
  • Monitoria rigorosa do abastecimento de medicamentos;
  • Realização de auditorias aos processos de aquisição e distribuição.

Quanto à educação, foram apontadas a superlotação das turmas, a falta de mobiliário escolar e a degradação das infraestruturas. O partido defende a reabilitação de salas de aula, a contratação de novos docentes e a melhoria do acesso a água e saneamento nas escolas.

Infraestruturas Rodoviárias e Segurança no Trânsito

A degradação de troços da Estrada Nacional Número Um (EN1) foi identificada como um entrave crítico ao escoamento da produção agrícola e à circulação de pessoas e mercadorias. O PODEMOS propôs a implementação de um Programa Nacional de Recuperação e Segurança da EN1, que inclua prazos de execução, custos definidos, fiscalização técnica independente e a entrega de relatórios periódicos ao Parlamento.

A bancada recordou ainda a gravidade de acidentes rodoviários recentes, como os ocorridos em Zavala (Inhambane), em setembro, com 24 mortes, e no trajeto Pemba-Montepuez (Cabo Delgado), em outubro, com sete vítimas mortais, apelando a um reforço na fiscalização e investigação das causas.

Segurança Social e Transporte Aéreo

No âmbito da segurança social, a oposição enfatizou a necessidade de acompanhar a sustentabilidade financeira do Instituto Nacional de Segurança Social (INSS) e a gestão da sua carteira de investimentos. Relativamente às Linhas Aéreas de Moçambique (LAM), o partido defende que a avaliação da companhia seja pautada por indicadores de segurança operacional, regularidade de voos e desempenho financeiro.

Crise Humanitária em Cabo Delgado

A situação na província de Cabo Delgado recebeu especial destaque. Com base em dados da Organização Internacional para as Migrações (OIM) de junho de 2026, foi referido que existem 449.876 deslocados internos na região, o que representa cerca de 68% do total nacional.

Apesar de reconhecer os esforços das Forças de Defesa e Segurança e de parceiros internacionais, o PODEMOS defende uma estratégia integrada que combine segurança, assistência humanitária, justiça e recuperação económica. O partido sublinhou a importância de garantir regressos voluntários, seguros e dignos para as famílias, com foco na proteção de mulheres e crianças.

Governação e Reconciliação

O partido reiterou a importância do Diálogo Nacional Inclusivo e da reconciliação nacional para reconstruir a confiança entre os cidadãos e as instituições, defendendo que o Parlamento exerça uma fiscalização regular através de audições e relatórios de execução de políticas públicas.

A agenda da IV Sessão Ordinária prevê ainda a análise da Informação Anual do Presidente da República, a proposta do Orçamento do Estado para 2027, a Conta Geral do Estado de 2025 e o informe do Provedor de Justiça, além de propostas legislativas sobre a Administração Pública e a proteção de dados pessoais.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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