Guiné-Bissau inicia dragagem do Porto de Bissau para aumentar capacidade de atracação

A logística de exportação da Guiné-Bissau, dependente da eficiência de seus pontos de saída, enfrenta a urgência de superar gargalos infraestruturais para que a riqueza do campo chegue efetivamente ao mercado externo. A dragagem do Porto de Bissau, acompanhada recentemente pelo Presidente da República de Transição, Horta Inta-a, e pelo Primeiro-ministro Ilídio Vieira Té, surge como a intervenção técnica necessária para romper a ineficiência do escoamento de mercadorias.

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O gargalo do porto e o impacto no caju

Durante anos, a ausência de manutenção e a falta de dragagem no porto transformaram a infraestrutura em um ponto de estrangulamento econômico. Para o produtor de castanha de caju, esse problema não é apenas técnico, mas financeiro: a limitação de atracação força os navios a aguardarem em filas prolongadas, retardando o ciclo de exportação e comprometendo a fluidez da campanha agrícola.

A operação atual, orientada por técnicos portugueses, visa alterar a capacidade de acolhimento do porto. O objetivo é permitir que dois, três ou até quatro navios atracem simultaneamente, reduzindo o tempo de espera e otimizando o carregamento da castanha e de outros produtos essenciais para a economia rural.

Da infraestrutura à renda efetiva

A melhoria da capacidade portuária é o elo final de uma cadeia que começa na terra. Sem a garantia de que a colheita possa ser exportada com agilidade, a eficiência da produção no campo é anulada pela incapacidade de escoamento. A modernização do porto de Bissau busca transformar a capacidade de carga em eficiência logística, reduzindo custos operacionais e tentando assegurar que o valor da exportação se traduza em desenvolvimento real para o país.