Projecto Água Segura para Vilas e Zonas Rurais avança 61,4% na província de Nampula

O Governo de Moçambique está a implementar a construção, reabilitação e ampliação de sistemas de abastecimento de água em quatro distritos da província de Nampula. A iniciativa, inserida no Projecto Água Segura para Vilas e Zonas Rurais, visa beneficiar mais de 297 mil habitantes, com o objectivo de reforçar a segurança hídrica e o saneamento básico na região.

Photo: Официальный сайт ОАО Газпром водовод

As intervenções fazem parte do ProÁguaS 2026-2036, estratégia lançada pelo Presidente da República, Daniel Francisco Chapo. Atualmente, o progresso físico global das obras na província atinge 61,4%.

Detalhes da execução por distrito

Malema: Com um nível de execução de 74%, as obras deverão beneficiar 69.006 pessoas. O projecto inclui a construção de uma nova estação de tratamento, centro distribuidor, condutas adutoras e rede de distribuição. Na comunidade de Namele, está a ser implantada a rede de distribuição domiciliar, com a capacidade de captação a ser ampliada para 3.533 metros cúbicos por dia.

Com um nível de execução de 74%, as obras deverão beneficiar 69.006 pessoas. O projecto inclui a construção de uma nova estação de tratamento, centro distribuidor, condutas adutoras e rede de distribuição. Na comunidade de Namele, está a ser implantada a rede de distribuição domiciliar, com a capacidade de captação a ser ampliada para 3.533 metros cúbicos por dia. Eráti: Na vila de Namapa, a construção de um novo sistema de abastecimento apresenta 54,8% de progresso. Com capacidade de captação e tratamento de 2.000 metros cúbicos por dia e uma rede de 22,9 quilómetros, a infra-estrutura deverá servir cerca de 75 mil habitantes. O administrador do distrito, Januário André, destacou que a obra contribuirá para reduzir a incidência de doenças de origem hídrica.

Na vila de Namapa, a construção de um novo sistema de abastecimento apresenta 54,8% de progresso. Com capacidade de captação e tratamento de 2.000 metros cúbicos por dia e uma rede de 22,9 quilómetros, a infra-estrutura deverá servir cerca de 75 mil habitantes. O administrador do distrito, Januário André, destacou que a obra contribuirá para reduzir a incidência de doenças de origem hídrica. Meconta: No posto administrativo de Namialo, as obras de água e saneamento estão 59,1% concluídas. O sistema contará com captação e tratamento de 2.500 metros cúbicos por dia, reservatórios (apoiado de 2.000 m³ e elevado de 300 m³), além de 6 quilómetros de conduta adutora e 17 quilómetros de rede de distribuição, beneficiando mais de 75 mil pessoas.

No posto administrativo de Namialo, as obras de água e saneamento estão 59,1% concluídas. O sistema contará com captação e tratamento de 2.500 metros cúbicos por dia, reservatórios (apoiado de 2.000 m³ e elevado de 300 m³), além de 6 quilómetros de conduta adutora e 17 quilómetros de rede de distribuição, beneficiando mais de 75 mil pessoas. Mogovolas: Na vila de Nametil, a reabilitação e expansão do sistema registam 57,7% de progresso. A intervenção prevê a melhoria da captação para 4.000 metros cúbicos por dia, nova estação de tratamento, centro distribuidor e uma rede de distribuição de 35,5 quilómetros, beneficiando mais de 78 mil habitantes.

Gestão e Financiamento

O Projecto Água Segura para Vilas e Zonas Rurais, implementado também na província da Zambézia, é financiado pelo Banco Mundial. A coordenação está a cargo do Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, através da Direcção Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento e do Instituto Público Águas de Moçambique.

A expansão destes serviços visa impactar directamente a qualidade de vida e as condições de saúde das famílias nas zonas rurais e vilas, com especial enfoque no benefício para as mulheres.