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Saúde moçambicana em novo patamar: regulamentos organizam licenciamento e fiscalização

CPLP » Moçambique

O Conselho de Ministros aprovou, durante a sua 31ª Sessão Ordinária, diversos regulamentos destinados a normatizar o funcionamento do sector da saúde em Moçambique. As medidas visam organizar a articulação entre os diferentes subsistemas de saúde no território nacional.

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Subsistema Público de Saúde

Um dos principais instrumentos aprovados define as Normas de Organização e Funcionamento do Subsistema Público de Saúde, fundamentado na nova Lei do Sistema Nacional de Saúde (Lei n.º 3/2026, de 21 de Janeiro). Segundo o porta-voz do Governo, Inocêncio Impissa, este regulamento abrange:

  • Normas de organização, funcionamento, licenciamento, inspecção e fiscalização;
  • A articulação com os subsistemas privado e comunitário;
  • Aplicação a instituições públicas focadas em promoção de saúde, prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, cuidados paliativos, investigação científica e formação.

Subsistema Comunitário e Privado

Foram igualmente aprovados regulamentos específicos para as outras vertentes do sector:

  • Subsistema Comunitário de Saúde: Estabelece as normas de funcionamento, inspecção e fiscalização, definindo a articulação com os sectores público e privado, bem como os termos do exercício da função de Agente Comunitário de Saúde. Aplica-se a instituições comunitárias, pessoas singulares e colectivas que atuam na prevenção e cuidados de saúde.
  • Subsistema Privado de Saúde: Define as regras de organização, licenciamento e fiscalização para instituições e profissionais da iniciativa privada, incluindo laboratórios, centros de diagnósticos, transporte privado de doentes, serviços domiciliários e profissionais em regime liberal.

Outras pautas do Conselho de Ministros

Durante a mesma sessão, o Governo analisou outros dossiers relevantes, nomeadamente:

  • O Balanço do Plano Económico e Social e Orçamento do Estado do IIIº Trimestre de 2026;
  • A Previsão Hidrológica Sazonal para a Época Chuvosa 2026/2027;
  • O Relatório Estatístico Nacional de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, Financiamento do Terrorismo e Proliferação de Armas de Destruição em Massa (Outubro de 2025 a Junho de 2026);
  • Os resultados do Inquérito FinScope relativo a Micro, Pequenas e Médias Empresas em Moçambique 2025.

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