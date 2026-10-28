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Manica regista a menor taxa de prevalência de HIV em todo o território de Moçambique

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Manica regista a taxa de prevalência do HIV mais baixa de Moçambique

A província de Manica apresenta atualmente uma taxa de prevalência do HIV de 7,9 por cento, o valor mais baixo registado a nível nacional. Este dado reflete uma descida significativa face aos indicadores de anos anteriores: em 2009, a província registava 15,3 por cento (ocupando a quinta posição nacional), tendo descido para a oitava posição em 2015, até atingir a última posição no inquérito de 2021.

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Photo: Wikimedia Commons by Wambui Mash, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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Distribuição Distrital e Grupos de Risco

Nos primeiros nove meses de 2026, os dados ao nível distrital revelam disparidades acentuadas:

  • Cidade de Chimoio: maior taxa de prevalência, com 10,1 por cento.
  • Distrito de Báruè: taxa mais baixa, com 1,7 por cento.

As estratégias de intervenção do sector focam-se prioritariamente em grupos vulneráveis e áreas estratégicas, incluindo as trabalhadoras do sexo, a população reclusa e comunidades situadas ao longo dos corredores rodoviários e em zonas fronteiriças.

Estratégias de Prevenção e Combate

A redução dos índices é atribuída a acções de sensibilização, actividades de monitoria e à promoção do uso do preservativo como método principal de prevenção. De acordo com Meque Madoda, secretário executivo do Conselho Provincial de Combate ao SIDA em Manica, o sector tem trabalhado para eliminar barreiras sociais e estruturais que dificultam o acesso à prevenção, aos cuidados e ao tratamento.

Durante a primeira sessão do Conselho Provincial de Combate ao SIDA, realizada em Chimoio, Madoda destacou que a massificação do uso do preservativo e a realização de palestras comunitárias têm gerado resultados positivos e uma redução gradual da prevalência.

Perspectivas e Metas Institucionais

O secretário de Estado na província de Manica, Lourenço Lindonde, embora tenha reconhecido a tendência de queda da doença em quase todos os distritos, defendeu a intensificação dos esforços para acelerar os progressos.

"A meta deverá ser uma prevalência zero na nossa província", afirmou Lindonde, sublinhando que o HIV/SIDA permanece um problema de saúde pública que exige a colaboração estreita com parceiros e o envolvimento activo de toda a população para travar a propagação da doença.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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