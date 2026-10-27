Ussene Isse revela plano de qualificação de profissionais em Maputo

O Ministério da Saúde (MISAU) pretende formar cerca de 14 mil profissionais de saúde até 2030, com o objectivo de ampliar a capacidade de resposta do Sistema Nacional de Saúde e garantir a disponibilidade de recursos humanos qualificados em todo o território nacional.
O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Ussene Isse, durante a abertura da V Reunião Nacional de Formação de Profissionais de Saúde, que decorre em Maputo até ao dia 28 de Outubro, sob o lema "Formação de Qualidade, Profissionais Competentes, Saúde de Excelência”.
De acordo com o ministro, o plano de formação detalha a seguinte composição de profissionais:
Ussene Isse destacou que o Governo já alcançou a formação de aproximadamente 19.500 técnicos médios de saúde, 600 médicos especialistas e cerca de três mil agentes polivalentes de saúde, visando melhorar o acesso da população a serviços de qualidade.
Contudo, o governante salientou que o aumento quantitativo de profissionais deve ser acompanhado por um rigoroso controlo da qualidade. Para tal, defendeu a adopção de padrões de competências que integrem conhecimentos teóricos com habilidades práticas, éticas e comportamentais.
Para concretizar esta melhoria, o MISAU focará no aperfeiçoamento dos currículos, no reforço da supervisão pedagógica e na qualificação dos docentes e tutores responsáveis pela formação.
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