Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Ussene Isse revela plano de qualificação de profissionais em Maputo

CPLP » Moçambique

MISAU planeia formar 14 mil profissionais de saúde até 2030 para reforçar o SNS

O Ministério da Saúde (MISAU) pretende formar cerca de 14 mil profissionais de saúde até 2030, com o objectivo de ampliar a capacidade de resposta do Sistema Nacional de Saúde e garantir a disponibilidade de recursos humanos qualificados em todo o território nacional.

Химическая лаборатория
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Химическая лаборатория

O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Ussene Isse, durante a abertura da V Reunião Nacional de Formação de Profissionais de Saúde, que decorre em Maputo até ao dia 28 de Outubro, sob o lema "Formação de Qualidade, Profissionais Competentes, Saúde de Excelência”.

Distribuição da meta de formação

De acordo com o ministro, o plano de formação detalha a seguinte composição de profissionais:

  • 11 mil técnicos médios de saúde (formação inicial e especializada);
  • 265 médicos especialistas;
  • 255 subespecialistas em áreas prioritárias;
  • 270 profissionais de enfermagem em pós-graduação e especialização;
  • 160 mestres e doutorados;
  • 300 licenciados;
  • Cerca de 1.700 profissionais em áreas prioritárias de formação contínua.

Avanços e desafios na qualificação

Ussene Isse destacou que o Governo já alcançou a formação de aproximadamente 19.500 técnicos médios de saúde, 600 médicos especialistas e cerca de três mil agentes polivalentes de saúde, visando melhorar o acesso da população a serviços de qualidade.

Contudo, o governante salientou que o aumento quantitativo de profissionais deve ser acompanhado por um rigoroso controlo da qualidade. Para tal, defendeu a adopção de padrões de competências que integrem conhecimentos teóricos com habilidades práticas, éticas e comportamentais.

Para concretizar esta melhoria, o MISAU focará no aperfeiçoamento dos currículos, no reforço da supervisão pedagógica e na qualificação dos docentes e tutores responsáveis pela formação.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Dmitriy Sokolov
Agora a ler
Estilo caxemira reinou nas unhas: a nova tendência de outono que você precisa conhecer
Mulher
Estilo caxemira reinou nas unhas: a nova tendência de outono que você precisa conhecer
Bentley Torcal First Edition define teto técnico do SUV elétrico com 876 cv
Carros
Bentley Torcal First Edition define teto técnico do SUV elétrico com 876 cv
Tons certos e cuidados: como escolher o esmalte ideal para o escritório
Mulher
Tons certos e cuidados: como escolher o esmalte ideal para o escritório
Mais populares
Gatos: a linguagem emocional por trás dos gestos cotidianos

Análise do comportamento felino revela que gestos como o atrito da cabeça e o sono em proximidade funcionam como marcadores químicos e sinais de segurança, redefinindo a percepção do vínculo com o tutor.

Gatos: a linguagem emocional por trás dos gestos cotidianos
Arapaima: o predador que desafia a lógica da biônica
Arapaima: o predador que desafia a lógica da biônica
Bicarbonato e vinagre para limpar ralos: método seguro para tubulações de plástico
Esmalte laranja mandarina: escolha do tom pelo subtom da pele e efeito do acabamento
Líder moçambicano Venâncio Mondlane é criticado por silêncio após a vitória de Lula no Brasil Evgenia Rumyantseva Vučić perdeu as eleições antecipadas: Sérvia chegou ao poder com base em slogans Lubov Lulko A vitória de Lula: mudanças que podem impactar todos os brasileiros! Petr Ermilin
Ragdoll e Birmanesa: características e cuidados para a longevidade dos gatos
Painel de poliestireno expandido no fundo de canteiros cria microclima para transplante até 10 dias antes
Golfinho-piloto: a espécie que força orcas a recuar
Golfinho-piloto: a espécie que força orcas a recuar
últimos materiais
Ussene Isse revela plano de qualificação de profissionais em Maputo
Glaciar Barnes: revelações surpreendentes sobre o clima da Terra Baffin
O equilíbrio que ninguém nota: o que define o sucesso de qualquer massa no forno
IMI: proprietários podem estar a pagar mais do que o devido por falta de atualização do VPT
Vinagrete frito: legumes em cubos e azeitonas
Países Baixos alocam US$ 500 milhões para fundo de conservação florestal idealizado pelo Brasil
Gabinete de Combate à Corrupção do Niassa investiga desvio de 19 milhões de Meticais
Ativos do Estado em ruína: lei obriga pagamento integral e trava projetos de habitação
Denim AW26: Da utilidade à construção formal
Estudantes moçambicanos na Rússia: Presidente garante acompanhamento reforçado
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.