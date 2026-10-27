Gabinete de Combate à Corrupção do Niassa investiga desvio de 19 milhões de Meticais

O Gabinete Provincial de Combate à Corrupção do Niassa revelou a existência de um esquema de saque de fundos públicos no valor total de 19.568.115,17 Meticais. Estão implicados dois indivíduos, incluindo um dirigente com cargo de chefia na Repartição de Administração e Finanças.
Segundo as informações divulgadas pelo Ministério Público, o Chefe da Repartição de Administração e Finanças teria utilizado indevidamente as suas credenciais de acesso ao Sistema electrónico de Administração Financeira do Estado (e-SISTAFE). O arguido é acusado de criar processos administrativos fictícios para simular a legalidade de operações financeiras e processar pagamentos indevidos.
O esquema dividiu-se em duas vertentes principais:
Os indiciados, constituídos arguidos a 2 de Setembro de 2024, são acusados da prática do crime de peculato. A investigação indica que a conta bancária do co-arguido serviu como meio de recepção e circulação dos fundos, bem como para a ocultação de vantagens patrimoniais provenientes da actividade criminosa.
No âmbito de uma investigação patrimonial e financeira, as autoridades detectaram bens incompatíveis com os rendimentos lícitos dos envolvidos. Para garantir a possibilidade de uma futura declaração de perda alargada a favor do Estado, o Ministério Público procedeu ao arresto preventivo de dois imóveis situados na cidade de Lichinga (um T3 e um T2).
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