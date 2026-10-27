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Gabinete de Combate à Corrupção do Niassa investiga desvio de 19 milhões de Meticais

CPLP » Moçambique

O Gabinete Provincial de Combate à Corrupção do Niassa revelou a existência de um esquema de saque de fundos públicos no valor total de 19.568.115,17 Meticais. Estão implicados dois indivíduos, incluindo um dirigente com cargo de chefia na Repartição de Administração e Finanças.

Самора Моисеш Машел - 20 метикалов Мозамбик
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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Mecanismos de fraudulentos e transferências

Segundo as informações divulgadas pelo Ministério Público, o Chefe da Repartição de Administração e Finanças teria utilizado indevidamente as suas credenciais de acesso ao Sistema electrónico de Administração Financeira do Estado (e-SISTAFE). O arguido é acusado de criar processos administrativos fictícios para simular a legalidade de operações financeiras e processar pagamentos indevidos.

O esquema dividiu-se em duas vertentes principais:

  • Transferências directas: Entre 25 de Janeiro de 2022 e 19 de Agosto de 2024, foram efectuadas transferências da Unidade ordenadora do Serviço Provincial da Economia e Finanças para a conta bancária de um co-arguido, totalizando 15.578.351,60 Meticais. O Ministério Público afirma que tais montantes não correspondiam a obrigações legítimas do Estado.
  • Fraude em folhas salariais: Foram identificados pagamentos no valor de 3.989.763,57 Meticais, referentes a descontos não obrigatórios em folhas salariais de diversos organismos públicos, nos quais um dos arguidos teria sido indicado fraudulentamente como beneficiário.

Acusações e medidas preventivas

Os indiciados, constituídos arguidos a 2 de Setembro de 2024, são acusados da prática do crime de peculato. A investigação indica que a conta bancária do co-arguido serviu como meio de recepção e circulação dos fundos, bem como para a ocultação de vantagens patrimoniais provenientes da actividade criminosa.

No âmbito de uma investigação patrimonial e financeira, as autoridades detectaram bens incompatíveis com os rendimentos lícitos dos envolvidos. Para garantir a possibilidade de uma futura declaração de perda alargada a favor do Estado, o Ministério Público procedeu ao arresto preventivo de dois imóveis situados na cidade de Lichinga (um T3 e um T2).

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