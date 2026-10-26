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Governo da Guiné-Bissau recebe mediador da CEDEAO para tratar do adiamento das eleições gerais

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Em 25 de outubro de 2026, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Senegal, Cheikh Niang, chegou a Bissau. Ele preside ao Conselho de Ministros da CEDEAO e atua como mediador designado pela organização para a crise política na Guiné-Bissau. Sua chegada marca a transição de apelos diplomáticos para negociações presenciais diretas com as facções em conflito.

Президентский дворец, Гвинея-Бисау
Photo: https://commons.wikimedia.org/ by https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Joehawkins&action=edit&redlink=1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Президентский дворец, Гвинея-Бисау

A urgência da visita deriva do impasse eleitoral. O governo guineense e a Comissão Nacional de Eleições (CNE) já admitiram a impossibilidade de realizar as eleições gerais em 6 de dezembro. Até o momento, porém, não foi publicado o decreto presidencial que oficializa o adiamento e fixa uma nova data. Essa lacuna jurídica é o foco central da mediação.

O programa da estada, confirmado pelo Jornal O Democrata, define a hierarquia das conversas. Niang se reunirá primeiro com o Primeiro-Ministro, Ilídio Vieira Té. Em seguida, dialogará com o Presidente do Conselho de Transição e Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, General de Exército Tomás Djassi. Por fim, efetuará uma visita de cortesia ao Presidente da República de Transição, General de Exército Horta Inta-a.

A segunda etapa da agenda envolve o mapeamento das frações políticas. Niang terá encontros separados com representantes do PAIGC, dos dissidentes do PAIGC, do MADEM-G15, do grupo liderado por Braima Camará, do PRS, da ala chefiada por Fernando Dias da Costa, da APU-PDGB, do PTG e da FREPASNA. Após essas reuniões, o ministro senegalês se encontrará com a sociedade civil e com o corpo diplomático acreditado em Bissau.

Essa estrutura de diálogo demonstra que a mediação da CEDEAO, exercida através do Senegal, não impõe uma data única, mas busca construir um consenso entre atores com interesses divergentes. A posição do governo senegalês, expressa em comunicado de 8 de outubro, priorizava a moderação política. Agora, a negociação busca traduzir essa retórica em um calendário eleitoral viável, condicionado à disposição das partes de aceitar o resultado das conversas em Bissau.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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