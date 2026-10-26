CFM adquire locomotivas chinesas para transporte de magnetite

Os Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique (CFM) integraram na sua frota duas novas locomotivas de carga adquiridas à China Railway Rolling Stock Corporation. O investimento, com um custo total de sete milhões de dólares norte-americanos, visa especificamente a otimização do transporte de magnetite proveniente da África do Sul com destino ao Porto de Maputo.
De acordo com o Presidente do Conselho de Administração (PCA) dos CFM, Agostinho Langa Júnior, a aquisição tem um caráter experimental. As máquinas, que possuem cerca de 4 mil cavalos de vapor, são modelos já utilizados na Austrália para o transporte de carvão e serão testadas prioritariamente na linha da Ressano Garcia.
O objetivo central da operação é elevar a capacidade de tração dos comboios de carga. Segundo a administração dos CFM, a meta é aumentar o número de vagões por composição:
Este movimento insere-se num plano de expansão logística implementado ao longo de 2025. Em setembro, a empresa inaugurou duas locomotivas de carga que fazem parte de um lote de 10 unidades, representando um investimento global de aproximadamente 35 milhões de USD para atender à procura dos mercados do Zimbabué e da África do Sul.
Anteriormente, em abril de 2025, os CFM receberam três locomotivas de fabrico chinês destinadas ao transporte de passageiros e mercadorias, tanto em longo curso como na região metropolitana de Maputo. Estas unidades possuem uma velocidade de até 100 km/h e capacidade de carga de 1800 toneladas.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
Produção começa na maior fábrica russa; estrutura mecânica ajustada para aderência e escoamento; verão Sunmode chega em 2027 com preços próximos aos chineses e promessa de desempenho superior.