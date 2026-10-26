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CFM adquire locomotivas chinesas para transporte de magnetite

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CFM investe 7 milhões de dólares em locomotivas chinesas para transporte de magnetite

Os Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique (CFM) integraram na sua frota duas novas locomotivas de carga adquiridas à China Railway Rolling Stock Corporation. O investimento, com um custo total de sete milhões de dólares norte-americanos, visa especificamente a otimização do transporte de magnetite proveniente da África do Sul com destino ao Porto de Maputo.

Локомотив
Photo: ljpromo.livejournal.com is licensed under public domain
Локомотив

De acordo com o Presidente do Conselho de Administração (PCA) dos CFM, Agostinho Langa Júnior, a aquisição tem um caráter experimental. As máquinas, que possuem cerca de 4 mil cavalos de vapor, são modelos já utilizados na Austrália para o transporte de carvão e serão testadas prioritariamente na linha da Ressano Garcia.

Aumento da capacidade operacional

O objetivo central da operação é elevar a capacidade de tração dos comboios de carga. Segundo a administração dos CFM, a meta é aumentar o número de vagões por composição:

  • Capacidade atual: 84 vagões de magnetite;
  • Meta projetada: Entre 100 a 106 vagões por comboio, utilizando as duas novas locomotivas.

Reforço contínuo da frota em 2025

Este movimento insere-se num plano de expansão logística implementado ao longo de 2025. Em setembro, a empresa inaugurou duas locomotivas de carga que fazem parte de um lote de 10 unidades, representando um investimento global de aproximadamente 35 milhões de USD para atender à procura dos mercados do Zimbabué e da África do Sul.

Anteriormente, em abril de 2025, os CFM receberam três locomotivas de fabrico chinês destinadas ao transporte de passageiros e mercadorias, tanto em longo curso como na região metropolitana de Maputo. Estas unidades possuem uma velocidade de até 100 km/h e capacidade de carga de 1800 toneladas.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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