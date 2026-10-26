Arrancam obras de modernização da fronteira de Ressano Garcia

Tiveram início, na última semana, as obras de construção da Fronteira de Paragem Única de Ressano Garcia, situada no distrito da Moamba, província de Maputo. O projeto visa a requalificação e ampliação das infraestruturas para tornar mais eficiente a circulação de pessoas e mercadorias entre Moçambique e a África do Sul.

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O investimento total para a modernização da fronteira é de aproximadamente 980 milhões de Meticais. A nova infraestrutura prevê a integração dos controlos aduaneiros e migratórios, a digitalização de processos e a melhoria dos acessos rodoviários, incluindo a implementação de seis faixas de rodagem.

Impacto no tempo de trânsito e logística

De acordo com as previsões do Ministério dos Transportes e Logística, a intervenção deverá reduzir drasticamente os tempos de espera:

Camiões de minérios: o tempo de trânsito poderá baixar dos atuais 45 a 60 minutos para cerca de cinco minutos.

o tempo de trânsito poderá baixar dos atuais 45 a 60 minutos para cerca de cinco minutos. Mercadorias gerais: a meta é atingir um tempo de espera de até 30 minutos, dependendo da carga e dos controlos aplicáveis.

A redução destes tempos poderá resultar na diminuição dos custos logísticos, maior previsibilidade nas operações de transporte e um aumento da eficiência num dos principais pontos de ligação terrestre do país.

Digitalização e Gestão

O plano de modernização inclui a automatização de procedimentos e a integração dos sistemas de informação das diversas instituições que operam na fronteira. Estas medidas pretendem evitar a duplicação de processos, facilitar a partilha de dados, reforçar a rastreabilidade de cargas e acelerar o desembaraço aduaneiro.

Espera-se que a nova infraestrutura reforce a competitividade dos corredores logísticos nacionais, beneficiando transportadores e operadores económicos que dependem do comércio transfronteiriço.

A gestão da Fronteira de Ressano Garcia está concessionada à empresa Gestão de Terminais e Serviços Aduaneiros (GTSA), entidade responsável pelo investimento, mantendo-se salvaguardados todos os aspetos relativos à soberania nacional.