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Arrancam obras de modernização da fronteira de Ressano Garcia

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Tiveram início, na última semana, as obras de construção da Fronteira de Paragem Única de Ressano Garcia, situada no distrito da Moamba, província de Maputo. O projeto visa a requalificação e ampliação das infraestruturas para tornar mais eficiente a circulação de pessoas e mercadorias entre Moçambique e a África do Sul.

Ремонт железнодорожного моста
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Ремонт железнодорожного моста

O investimento total para a modernização da fronteira é de aproximadamente 980 milhões de Meticais. A nova infraestrutura prevê a integração dos controlos aduaneiros e migratórios, a digitalização de processos e a melhoria dos acessos rodoviários, incluindo a implementação de seis faixas de rodagem.

Impacto no tempo de trânsito e logística

De acordo com as previsões do Ministério dos Transportes e Logística, a intervenção deverá reduzir drasticamente os tempos de espera:

  • Camiões de minérios: o tempo de trânsito poderá baixar dos atuais 45 a 60 minutos para cerca de cinco minutos.
  • Mercadorias gerais: a meta é atingir um tempo de espera de até 30 minutos, dependendo da carga e dos controlos aplicáveis.

A redução destes tempos poderá resultar na diminuição dos custos logísticos, maior previsibilidade nas operações de transporte e um aumento da eficiência num dos principais pontos de ligação terrestre do país.

Digitalização e Gestão

O plano de modernização inclui a automatização de procedimentos e a integração dos sistemas de informação das diversas instituições que operam na fronteira. Estas medidas pretendem evitar a duplicação de processos, facilitar a partilha de dados, reforçar a rastreabilidade de cargas e acelerar o desembaraço aduaneiro.

Espera-se que a nova infraestrutura reforce a competitividade dos corredores logísticos nacionais, beneficiando transportadores e operadores económicos que dependem do comércio transfronteiriço.

A gestão da Fronteira de Ressano Garcia está concessionada à empresa Gestão de Terminais e Serviços Aduaneiros (GTSA), entidade responsável pelo investimento, mantendo-se salvaguardados todos os aspetos relativos à soberania nacional.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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