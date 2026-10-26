Governo inaugura o Centro Pronto para emissão de documentos em Maputo

Inaugurado recentemente em Maputo pelo Presidente da República, o Centro Pronto surge como uma alternativa de atendimento premium para a emissão de documentos, sem substituir os canais de atendimento público tradicionais. O projecto é fruto de uma Parceria Público-Privada (PPP) estabelecida entre a Agência para a Transformação Digital e Inovação (ATDI, IP) e a VFS Global.
Nesta fase inicial, a unidade processa pedidos de Bilhete de Identidade, Passaporte, Carta de Condução e DIRE. O centro actua exclusivamente na recolha de dados e encaminhamento, permanecendo a emissão dos documentos e a gestão das bases de dados sob a responsabilidade das entidades competentes: a Direcção Nacional de Identificação Civil (DNIC), o Serviço Nacional de Migração (SENAMI) e o Instituto Nacional dos Transportes Rodoviários (INATRO).
O modelo de atendimento diferencia-se pela experiência do utilizador, incluindo:
Fontes próximas do projecto esclarecem que o cidadão continua a ter a opção de recorrer aos balcões habituais da DNIC, SENAMI e INATRO, onde vigoram apenas as taxas oficiais. No Centro Pronto, o custo total divide-se em três componentes:
Como exemplo, no caso do passaporte em regime expresso, a taxa oficial de 7.200 Meticais mantém-se inalterada, somando-se a ela a taxa de conveniência de 3.038,89 Meticais (mais IVA), com prazo de entrega de até um dia útil.
O investimento em infraestrutura e tecnologia é inteiramente privado, sem onerar o Orçamento do Estado. De acordo com os termos da parceria, o Estado beneficia tanto do recebimento das taxas oficiais como de uma percentagem da taxa de conveniência.
Com a capacidade actual de realizar cerca de 200 atendimentos diários em Maputo, o projecto prevê a abertura de novas unidades na Beira e em Nampula, além de serviços destinados à diáspora moçambicana. Está também planeada a implementação de Centros Pronto Standard, com tarifas de serviço mais reduzidas, visando democratizar a modernização do atendimento administrativo.
Durante a inauguração, o Chefe de Estado destacou que o sucesso da plataforma será aferido pela redução do tempo de espera dos cidadãos, associando a digitalização ao combate aos pagamentos informais para a aceleração de processos.
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