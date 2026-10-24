O Presidente da República, Daniel Chapo, defendeu a necessidade de elevar as relações económicas e comerciais de Moçambique com nove países e parceiros internacionais, defendendo que estas devem atingir o mesmo nível de desenvolvimento das relações político-diplomáticas.
A posição foi assumida durante as audiências concedidas aos novos chefes de missão diplomática acreditados no país. O Chefe de Estado identificou a transferência de tecnologia, a formação de quadros, a cooperação empresarial e o investimento como áreas estratégicas para impulsionar o desenvolvimento económico e social do país.
Segundo a Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Maria Manuel dos Santos Lucas, o Governo pretende converter a diplomacia em oportunidades concretas para a modernização de infraestruturas, fortalecimento de sectores produtivos e criação de emprego.
Durante as audiências, foram destacados pontos específicos de cooperação com diversos parceiros:
Os novos diplomatas acreditados representam a Alemanha, França, Países Baixos, União Europeia, Turquia, Malásia, Geórgia, Belarus e Gabão. Os representantes são: Martin Hackelberg (Alemanha), Brieu Pont (França), Lianne Houben (Países Baixos), Francisco José Fontan Pardo (UE), Ayça Oşğafoğlu İnam (Turquia), Dato' Yubazlan bin Haji Yusof (Malásia), Roland Beridze (Geórgia), Yury V. Nikalaichyk (Belarus) e Rod Ciangillan Rembendambya (Gabão).
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A formação de dois casais foi registrada por câmeras de monitoramento, indicando a possibilidade de nascimentos na região.