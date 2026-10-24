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CPLP » Moçambique

O Presidente da República, Daniel Chapo, defendeu a necessidade de elevar as relações económicas e comerciais de Moçambique com nove países e parceiros internacionais, defendendo que estas devem atingir o mesmo nível de desenvolvimento das relações político-diplomáticas.

Даниэл Чапу, Президент Мозамбика
Photo: https://presidencia.gov.mz/
Даниэл Чапу, Президент Мозамбика

A posição foi assumida durante as audiências concedidas aos novos chefes de missão diplomática acreditados no país. O Chefe de Estado identificou a transferência de tecnologia, a formação de quadros, a cooperação empresarial e o investimento como áreas estratégicas para impulsionar o desenvolvimento económico e social do país.

Segundo a Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Maria Manuel dos Santos Lucas, o Governo pretende converter a diplomacia em oportunidades concretas para a modernização de infraestruturas, fortalecimento de sectores produtivos e criação de emprego.

Focos estratégicos por parceiro

Durante as audiências, foram destacados pontos específicos de cooperação com diversos parceiros:

  • Alemanha: O Governo comprometeu-se a assinar, em breve, um novo quadro e acordo de cooperação técnica para consolidar a colaboração bilateral.
  • Países Baixos: Foi sublinhado o papel do sector privado neerlandês no Corredor da Beira e no Porto da Beira, com a defesa do aumento do investimento para dinamizar a actividade económica.
  • França: O Presidente destacou a relevância de projectos de grande dimensão, especificamente os investimentos da TotalEnergies na exploração de gás natural em Cabo Delgado e da Électricité de France no projecto hidroeléctrico de Mphanda Nkuwa.
  • União Europeia (UE): Foi saudada a decisão de prorrogar por dois anos a Missão de Assistência Militar da UE em Moçambique (EUMAM).

Representações Diplomáticas

Os novos diplomatas acreditados representam a Alemanha, França, Países Baixos, União Europeia, Turquia, Malásia, Geórgia, Belarus e Gabão. Os representantes são: Martin Hackelberg (Alemanha), Brieu Pont (França), Lianne Houben (Países Baixos), Francisco José Fontan Pardo (UE), Ayça Oşğafoğlu İnam (Turquia), Dato' Yubazlan bin Haji Yusof (Malásia), Roland Beridze (Geórgia), Yury V. Nikalaichyk (Belarus) e Rod Ciangillan Rembendambya (Gabão).

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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