Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

CFM prepara abertura de concursos públicos para a concessão de lotes ferroviários em Moçambique

CPLP » Moçambique

CFM prepara abertura de concursos para concessão de lotes ferroviários a operadores privados

Os Caminhos de Ferro de Moçambique (CFM) planeiam iniciar um processo de concessão de lotes destinados à operação por entidades privadas, visando a diversificação dos operadores de transporte de carga nos corredores ferroviários do país.

Железнодорожный поезд в горах
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Железнодорожный поезд в горах

A medida tem como objetivo central ampliar as opções disponíveis para as empresas importadoras e exportadoras que utilizam as infraestruturas nacionais, permitindo que estas escolham operadores com base nas suas necessidades logísticas e nas condições de prestação de serviços.

Estratégia de Mobilidade de Carga

De acordo com a informação divulgada pelos CFM, esta iniciativa integra uma estratégia mais abrangente para transferir o volume de carga do transporte rodoviário para os modos ferroviário e marítimo. O objetivo é reforçar a eficiência da cadeia logística nacional e reduzir a dependência do transporte por estrada.

A operação ferroviária é considerada fundamental para o escoamento de produtos minerais e outras cargas provenientes do interior, enquanto a rede portuária assegura a ligação às rotas comerciais internacionais.

Infraestruturas e Corredores Logísticos

Moçambique estrutura a sua logística através de corredores de desenvolvimento que ligam os portos marítimos ao hinterland e aos mercados de países vizinhos sem litoral, como o Zimbabwe, o Malawi e a Zâmbia, além de regiões industriais da África do Sul. A rede compreende:

  • Corredor de Maputo: liga o Porto de Maputo à África do Sul, incluindo a Linha de Ressano Garcia;
  • Corredor da Beira: articula o Porto da Beira com o Zimbabwe (Linha de Machipanda) e o Malawi (Linha de Sena);
  • Corredor de Nacala: liga o Porto de Nacala ao norte de Moçambique e ao Malawi, abrangendo o transporte de carvão de Moatize;
  • Corredor do Limpopo: assegura a ligação entre Maputo e a zona de Chicualacuala (Gaza), com continuidade para o Zimbabwe;
  • Corredor de Goba: estabelece a ligação ferroviária entre Maputo e Eswatini.

Modelo de Gestão e Implementação

A inclusão do setor privado na operação ferroviária segue o modelo de concessões já aplicado pelos CFM em atividades ferro-portuárias, através de parcerias para a exploração e gestão de infraestruturas específicas.

A concretização da entrada de novos operadores dependerá dos termos e condições a serem definidos pelo Governo e pelos CFM. Até ao momento, não foram disponibilizados detalhes sobre os lotes a concessionar, os critérios de seleção nem o calendário para o lançamento dos concursos.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Petr Ermilin
Agora a ler
Estilo caxemira reinou nas unhas: a nova tendência de outono que você precisa conhecer
Mulher
Estilo caxemira reinou nas unhas: a nova tendência de outono que você precisa conhecer
O novo Tesla Roadster utiliza um sistema pop-down para ocultar os faróis atrás de um painel móvel
Carros
O novo Tesla Roadster utiliza um sistema pop-down para ocultar os faróis atrás de um painel móvel
Processos de nacionalidade portuguesa pendentes crescem 38% e atingem 690 mil
Portugal
Processos de nacionalidade portuguesa pendentes crescem 38% e atingem 690 mil
Mais populares
Leopardos-do-amortigrado retornam à Reserva de Ussuri após meio século de ausência

A formação de dois casais foi registrada por câmeras de monitoramento, indicando a possibilidade de nascimentos na região.

Leopardos-do-amortigrado retornam à Reserva de Ussuri após meio século de ausência
Mudanças radicais: a nova beleza dos jardins de baixa manutenção
Mudanças radicais: a nova beleza dos jardins de baixa manutenção
Honda ZR-V 2027: adição de versões esportivas e aventureiras em pauta
Manicure de Selena Gomez: a intervenção que desafia a resistência das unhas naturais
Rússia, EUA e China: a cúpula poderá modificar o futuro geopolítico Dmitriy Sokolov União Europeia: a luta secreta pela autonomia nacional contra Bruxelas Olesya Kireeva Atividades sociais: o segredo para preservar a clareza mental na terceira idade Evgenia Rumyantseva
Como a escolha da tensão da mini-band influencia a técnica em treinos de pernas e glúteos
Portugal investe em alta tecnologia militar mas enfrenta declínio crítico de efetivos
O novo Tesla Roadster utiliza um sistema pop-down para ocultar os faróis atrás de um painel móvel
O novo Tesla Roadster utiliza um sistema pop-down para ocultar os faróis atrás de um painel móvel
últimos materiais
A realeza dos leões: a dolorosa verdade por trás da imagem de majestade e força
Rússia, EUA e China: a cúpula poderá modificar o futuro geopolítico
Engenharia da LADA: redefinindo o conforto acústico em novos padrões
Interações perigosas: como o tubarão-tigre surpreendeu pescadores no Havaí
O que ninguém te contou sobre passar roupa: a solução com alumínio que reduz o esforço
Abóbora como panela: a importância da pré-assadura para manter a estrutura
Governo reforça financiamento do PRR para construir mais 10 mil casas
Banheiro sujo? A verdade sobre a cor do rejunte que ninguém conta
Solyanka russa com feijão vermelho equilibra defumados e acidez de pepinos
União Europeia: a luta secreta pela autonomia nacional contra Bruxelas
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.