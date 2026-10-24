CFM prepara abertura de concursos públicos para a concessão de lotes ferroviários em Moçambique

CFM prepara abertura de concursos para concessão de lotes ferroviários a operadores privados

Os Caminhos de Ferro de Moçambique (CFM) planeiam iniciar um processo de concessão de lotes destinados à operação por entidades privadas, visando a diversificação dos operadores de transporte de carga nos corredores ferroviários do país.

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A medida tem como objetivo central ampliar as opções disponíveis para as empresas importadoras e exportadoras que utilizam as infraestruturas nacionais, permitindo que estas escolham operadores com base nas suas necessidades logísticas e nas condições de prestação de serviços.

Estratégia de Mobilidade de Carga

De acordo com a informação divulgada pelos CFM, esta iniciativa integra uma estratégia mais abrangente para transferir o volume de carga do transporte rodoviário para os modos ferroviário e marítimo. O objetivo é reforçar a eficiência da cadeia logística nacional e reduzir a dependência do transporte por estrada.

A operação ferroviária é considerada fundamental para o escoamento de produtos minerais e outras cargas provenientes do interior, enquanto a rede portuária assegura a ligação às rotas comerciais internacionais.

Infraestruturas e Corredores Logísticos

Moçambique estrutura a sua logística através de corredores de desenvolvimento que ligam os portos marítimos ao hinterland e aos mercados de países vizinhos sem litoral, como o Zimbabwe, o Malawi e a Zâmbia, além de regiões industriais da África do Sul. A rede compreende:

Corredor de Maputo: liga o Porto de Maputo à África do Sul, incluindo a Linha de Ressano Garcia;

liga o Porto de Maputo à África do Sul, incluindo a Linha de Ressano Garcia; Corredor da Beira: articula o Porto da Beira com o Zimbabwe (Linha de Machipanda) e o Malawi (Linha de Sena);

articula o Porto da Beira com o Zimbabwe (Linha de Machipanda) e o Malawi (Linha de Sena); Corredor de Nacala: liga o Porto de Nacala ao norte de Moçambique e ao Malawi, abrangendo o transporte de carvão de Moatize;

liga o Porto de Nacala ao norte de Moçambique e ao Malawi, abrangendo o transporte de carvão de Moatize; Corredor do Limpopo: assegura a ligação entre Maputo e a zona de Chicualacuala (Gaza), com continuidade para o Zimbabwe;

assegura a ligação entre Maputo e a zona de Chicualacuala (Gaza), com continuidade para o Zimbabwe; Corredor de Goba: estabelece a ligação ferroviária entre Maputo e Eswatini.

Modelo de Gestão e Implementação

A inclusão do setor privado na operação ferroviária segue o modelo de concessões já aplicado pelos CFM em atividades ferro-portuárias, através de parcerias para a exploração e gestão de infraestruturas específicas.

A concretização da entrada de novos operadores dependerá dos termos e condições a serem definidos pelo Governo e pelos CFM. Até ao momento, não foram disponibilizados detalhes sobre os lotes a concessionar, os critérios de seleção nem o calendário para o lançamento dos concursos.