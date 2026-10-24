CFM prepara abertura de concursos públicos para a concessão de lotes ferroviários em Moçambique

Os Caminhos de Ferro de Moçambique (CFM) planeiam iniciar um processo de concessão de lotes destinados à operação por entidades privadas, visando a diversificação dos operadores de transporte de carga nos corredores ferroviários do país.
A medida tem como objetivo central ampliar as opções disponíveis para as empresas importadoras e exportadoras que utilizam as infraestruturas nacionais, permitindo que estas escolham operadores com base nas suas necessidades logísticas e nas condições de prestação de serviços.
De acordo com a informação divulgada pelos CFM, esta iniciativa integra uma estratégia mais abrangente para transferir o volume de carga do transporte rodoviário para os modos ferroviário e marítimo. O objetivo é reforçar a eficiência da cadeia logística nacional e reduzir a dependência do transporte por estrada.
A operação ferroviária é considerada fundamental para o escoamento de produtos minerais e outras cargas provenientes do interior, enquanto a rede portuária assegura a ligação às rotas comerciais internacionais.
Moçambique estrutura a sua logística através de corredores de desenvolvimento que ligam os portos marítimos ao hinterland e aos mercados de países vizinhos sem litoral, como o Zimbabwe, o Malawi e a Zâmbia, além de regiões industriais da África do Sul. A rede compreende:
A inclusão do setor privado na operação ferroviária segue o modelo de concessões já aplicado pelos CFM em atividades ferro-portuárias, através de parcerias para a exploração e gestão de infraestruturas específicas.
A concretização da entrada de novos operadores dependerá dos termos e condições a serem definidos pelo Governo e pelos CFM. Até ao momento, não foram disponibilizados detalhes sobre os lotes a concessionar, os critérios de seleção nem o calendário para o lançamento dos concursos.
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A formação de dois casais foi registrada por câmeras de monitoramento, indicando a possibilidade de nascimentos na região.