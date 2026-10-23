Guiné-Bissau debate falta de mamógrafos e plano contra cânceres

Segunda-feira, o Conselho Nacional de Transição (CNT) da Guiné-Bissau reúne especialistas de saúde pública para discutir três problemas que afetam diretamente o corpo e o bolso dos cidadãos: câncer de mama, câncer de próstata e saúde mental. A iniciativa, convocada por meio de comunicado assinado pelo vice-presidente do CNT, Nelson Moreira, não é apenas um debate parlamentar, mas uma tentativa de confrontar a realidade concreta de um sistema de saúde que sofre com a falta de equipamentos básicos.

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O ponto central do debate é a escassez de infraestrutura. De acordo com o comunicado, há uma carência crítica de aparelhos de mamografia funcionais. Sem esse equipamento, o diagnóstico precoce do câncer de mama — que pode salvar vidas e reduzir custos de tratamento avançado — torna-se praticamente inexistente. A situação reflete uma preocupação elevada sobre as consequências dessas doenças em um contexto onde o acesso a serviços de diagnóstico é limitado.

O objetivo declarado pelo CNT vai além da sensibilização. O conselho busca definir medidas prioritárias que resultem em ações mensuráveis: melhorar as políticas públicas de saúde, reforçar os recursos disponíveis e garantir serviços reais de tratamento e acompanhamento. A proposta é envolver a participação coletiva para que as soluções não fiquem restritas ao papel, mas alcancem a capacidade real de atendimento aos pacientes na Guiné-Bissau.