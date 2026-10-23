Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Guiné-Bissau debate falta de mamógrafos e plano contra cânceres

CPLP » Guiné-Bissau

Segunda-feira, o Conselho Nacional de Transição (CNT) da Guiné-Bissau reúne especialistas de saúde pública para discutir três problemas que afetam diretamente o corpo e o bolso dos cidadãos: câncer de mama, câncer de próstata e saúde mental. A iniciativa, convocada por meio de comunicado assinado pelo vice-presidente do CNT, Nelson Moreira, não é apenas um debate parlamentar, mas uma tentativa de confrontar a realidade concreta de um sistema de saúde que sofre com a falta de equipamentos básicos.

Biologist studying cancer 01
Photo: commons.wikimedia.org by Mateus Figueiredo, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Biologist studying cancer 01

O ponto central do debate é a escassez de infraestrutura. De acordo com o comunicado, há uma carência crítica de aparelhos de mamografia funcionais. Sem esse equipamento, o diagnóstico precoce do câncer de mama — que pode salvar vidas e reduzir custos de tratamento avançado — torna-se praticamente inexistente. A situação reflete uma preocupação elevada sobre as consequências dessas doenças em um contexto onde o acesso a serviços de diagnóstico é limitado.

O objetivo declarado pelo CNT vai além da sensibilização. O conselho busca definir medidas prioritárias que resultem em ações mensuráveis: melhorar as políticas públicas de saúde, reforçar os recursos disponíveis e garantir serviços reais de tratamento e acompanhamento. A proposta é envolver a participação coletiva para que as soluções não fiquem restritas ao papel, mas alcancem a capacidade real de atendimento aos pacientes na Guiné-Bissau.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Petr Ermilin
Agora a ler
Mudanças radicais: a nova beleza dos jardins de baixa manutenção
Jardinagem
Mudanças radicais: a nova beleza dos jardins de baixa manutenção
Como a escolha da tensão da mini-band influencia a técnica em treinos de pernas e glúteos
Fitness
Como a escolha da tensão da mini-band influencia a técnica em treinos de pernas e glúteos
Mais populares
Leopardos-do-amortigrado retornam à Reserva de Ussuri após meio século de ausência

A formação de dois casais foi registrada por câmeras de monitoramento, indicando a possibilidade de nascimentos na região.

Leopardos-do-amortigrado retornam à Reserva de Ussuri após meio século de ausência
Honda ZR-V 2027: adição de versões esportivas e aventureiras em pauta
Honda ZR-V 2027: adição de versões esportivas e aventureiras em pauta
Manicure de Selena Gomez: a intervenção que desafia a resistência das unhas naturais
Mudanças radicais: a nova beleza dos jardins de baixa manutenção
União Europeia: a luta secreta pela autonomia nacional contra Bruxelas Olesya Kireeva Geopolítica como nova variável econômica: o futuro da Europa em perspectiva Dmitriy Sokolov Atividades sociais: o segredo para preservar a clareza mental na terceira idade Evgenia Rumyantseva
Como a escolha da tensão da mini-band influencia a técnica em treinos de pernas e glúteos
Portugal investe em alta tecnologia militar mas enfrenta declínio crítico de efetivos
Pirelli revoluciona pneu: carro premium ganha sensor ativo de atrito
Pirelli revoluciona pneu: carro premium ganha sensor ativo de atrito
últimos materiais
União Europeia: a luta secreta pela autonomia nacional contra Bruxelas
Guiné-Bissau debate falta de mamógrafos e plano contra cânceres
Estratégias de sobrevivência: a verdade sobre hienas humildes
Escolher entre esmalte opaco e base leitosa: o que isso muda na sua unha
Retorno do efeito olho de gato: como a intensidade de luz transforma as unhas
Brent supera os 112 dólares e instabilidade na França eleva risco da dívida soberana
Geopolítica como nova variável econômica: o futuro da Europa em perspectiva
A mudança radical nas meias-calças: o que você precisa saber
GM transforma OnStar em assistente de IA com acesso direto aos sistemas do veículo
Por que a budleia é a planta essencial para climas desafiadores: descubra agora!
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.