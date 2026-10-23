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Negócios de ex-ministro em Maputo: tribunal trava bens após incumprimento financeiro estatal grave

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O antigo Ministro da Indústria e Comércio, Ragendra Berta de Sousa, que liderou a pasta entre 2017 e 2020, é alvo de um processo de execução judicial movido pelo Banco Nacional de Investimento (BNI). A ação decorre de uma dívida em incumprimento relativa a um financiamento destinado à empresa Topa Internacional, Lda., com sede na Machava, Município da Matola, província de Maputo.

Самора Моисеш Машел - 20 метикалов Мозамбик
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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De acordo com um anúncio da 13ª Secção Comercial do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, publicado no Jornal Notícias, estão a correr éditos de 20 dias para que credores desconhecidos de Ragendra Berta de Sousa, da empresa Topa Internacional, Lda. e de Seouk-Kyu Chun se manifestem. No prazo de 10 dias, os interessados podem reclamar os autos da ação executiva para pagamento de quantia certa n.º 08/2026-B, na qual o BNI figura como exequente.

Detalhes do crédito e garantias

Embora o anúncio judicial não especifique o montante total da dívida nem a data em que o empréstimo foi contraído, indica-se que o crédito foi destinado à aquisição de bens móveis. Estes bens consistem em equipamentos de uso na indústria de embalagem de flexíveis, os quais se encontram detalhados nos autos de penhora.

Contexto político

Ragendra Berta de Sousa serviu como Ministro da Indústria e Comércio durante o primeiro mandato do Presidente Filipe Nyusi. Durante a sua gestão, o economista ganhou notoriedade em abril de 2018, ao declarar publicamente que "punha a sua cabeça na guilhotina" caso não conseguisse reabilitar a Companhia de Búzi, na província de Sofala.

Na ocasião, o ex-governante afirmou: "Ponho a minha cabeça, eu vou conduzir esta negociação e a fábrica vai ser reabilitada. Este commitment tem de haver". Contudo, a unidade fabril da Companhia de Búzi permanece abandonada até à data.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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