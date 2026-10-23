Três décadas de conflitos superadas no Delta do Zambeze: o legado ambiental que surpreendeu o mundo

Mark Haldane, gestor do "Zambeze Delta Safaris” desde 1994, foi laureado com o Prémio Markhor 2026. A distinção, anunciada no dia 22 durante a 17. а Conferência das Partes da Convenção sobre a Diversidade Biológica (COP17) em Yerevan, Arménia, reconhece o seu contributo para o desenvolvimento sustentável das comunidades locais e a recuperação da biodiversidade no Delta do Zambeze.
O prémio valoriza mais de trés décadas de trabalho numa região historicamente afetada por conflitos armados. De acordo com Tamar Kendon, bióloga de conservação da Zambeze Delta Safaris, os resultados na fauna são significativos:
A estratégia de conservação integra acções de apoio direto às populações locais, incluindo a criação de cerca de 150 postos de trabalho. Entre as medidas de apoio social destacam-se:
Tamar Kendon ressalta que a utilização sustentável dos recursos faunísticos é essencial para a viabilidade económica do projecto, especialmente considerando que as cheias sazonais dificultam a manutenção das atividades de ecoturismo na região.
Estabelecido em 2008 pelo Conselho Internacional para a Conservação da Caça e da Vida Selvagem (CIC) e, desde 2024, promovido conjuntamente com a Wild Sheep Foundation, o prémio premia iniciativas que conciliam a conservação da biodiversidade com a melhoria dos meios de subsistência das comunidades. Mark Haldane venceu a competição entre finalistas de Moçambique, Mongólia e África do Sul.
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