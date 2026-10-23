Três décadas de conflitos superadas no Delta do Zambeze: o legado ambiental que surpreendeu o mundo

Mark Haldane, gestor do "Zambeze Delta Safaris” desde 1994, foi laureado com o Prémio Markhor 2026. A distinção, anunciada no dia 22 durante a 17. а Conferência das Partes da Convenção sobre a Diversidade Biológica (COP17) em Yerevan, Arménia, reconhece o seu contributo para o desenvolvimento sustentável das comunidades locais e a recuperação da biodiversidade no Delta do Zambeze.

Photo: commons.wikimedia.org by Joachim Huber from Switzerland, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Танзания

Recuperação de espécies e biodiversidade

O prémio valoriza mais de trés décadas de trabalho numa região historicamente afetada por conflitos armados. De acordo com Tamar Kendon, bióloga de conservação da Zambeze Delta Safaris, os resultados na fauna são significativos:

Búfaúlos: a população cresceu de cerca de 2.300 para aproximadamente 30 mil animais.

a população cresceu de cerca de 2.300 para aproximadamente 30 mil animais. Antílopes: um levantamento aéreo recente estimou a existência de 117 mil exemplares.

um levantamento aéreo recente estimou a existência de 117 mil exemplares. Leões: a população atual é estimada em 100 animais, fruto de um processo que iniciou com a transferência de 24 exemplares da África do Sul, devolvendo a espécie a quase um milhão de hectares de habitat.

Impacto social e apoio comunitário

A estratégia de conservação integra acções de apoio direto às populações locais, incluindo a criação de cerca de 150 postos de trabalho. Entre as medidas de apoio social destacam-se:

Distribuição anual de aproximadamente 55 toneladas de carne obtida de forma sustentável;

Construção de poços e apoio à agricultura, apicultura e pesca sustentável;

Assistência a uma clínica, a uma escola e a uma pré-escola.

Tamar Kendon ressalta que a utilização sustentável dos recursos faunísticos é essencial para a viabilidade económica do projecto, especialmente considerando que as cheias sazonais dificultam a manutenção das atividades de ecoturismo na região.

Sobre o Prémio Markhor

Estabelecido em 2008 pelo Conselho Internacional para a Conservação da Caça e da Vida Selvagem (CIC) e, desde 2024, promovido conjuntamente com a Wild Sheep Foundation, o prémio premia iniciativas que conciliam a conservação da biodiversidade com a melhoria dos meios de subsistência das comunidades. Mark Haldane venceu a competição entre finalistas de Moçambique, Mongólia e África do Sul.