Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Três décadas de conflitos superadas no Delta do Zambeze: o legado ambiental que surpreendeu o mundo

CPLP » Moçambique

Mark Haldane, gestor do "Zambeze Delta Safaris” desde 1994, foi laureado com o Prémio Markhor 2026. A distinção, anunciada no dia 22 durante a 17. а Conferência das Partes da Convenção sobre a Diversidade Biológica (COP17) em Yerevan, Arménia, reconhece o seu contributo para o desenvolvimento sustentável das comunidades locais e a recuperação da biodiversidade no Delta do Zambeze.

Танзания
Photo: commons.wikimedia.org by Joachim Huber from Switzerland, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Танзания

Recuperação de espécies e biodiversidade

O prémio valoriza mais de trés décadas de trabalho numa região historicamente afetada por conflitos armados. De acordo com Tamar Kendon, bióloga de conservação da Zambeze Delta Safaris, os resultados na fauna são significativos:

  • Búfaúlos: a população cresceu de cerca de 2.300 para aproximadamente 30 mil animais.
  • Antílopes: um levantamento aéreo recente estimou a existência de 117 mil exemplares.
  • Leões: a população atual é estimada em 100 animais, fruto de um processo que iniciou com a transferência de 24 exemplares da África do Sul, devolvendo a espécie a quase um milhão de hectares de habitat.

Impacto social e apoio comunitário

A estratégia de conservação integra acções de apoio direto às populações locais, incluindo a criação de cerca de 150 postos de trabalho. Entre as medidas de apoio social destacam-se:

  • Distribuição anual de aproximadamente 55 toneladas de carne obtida de forma sustentável;
  • Construção de poços e apoio à agricultura, apicultura e pesca sustentável;
  • Assistência a uma clínica, a uma escola e a uma pré-escola.

Tamar Kendon ressalta que a utilização sustentável dos recursos faunísticos é essencial para a viabilidade económica do projecto, especialmente considerando que as cheias sazonais dificultam a manutenção das atividades de ecoturismo na região.

Sobre o Prémio Markhor

Estabelecido em 2008 pelo Conselho Internacional para a Conservação da Caça e da Vida Selvagem (CIC) e, desde 2024, promovido conjuntamente com a Wild Sheep Foundation, o prémio premia iniciativas que conciliam a conservação da biodiversidade com a melhoria dos meios de subsistência das comunidades. Mark Haldane venceu a competição entre finalistas de Moçambique, Mongólia e África do Sul.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Dmitriy Sokolov
Agora a ler
Como usar echarpe e xale como ferramentas de modelagem e draping
Mulher
Como usar echarpe e xale como ferramentas de modelagem e draping
Estrondoso impacto das plantas perenes: como a Goldfinger redefine o jardim
Jardinagem
Estrondoso impacto das plantas perenes: como a Goldfinger redefine o jardim
Textura de répteis substitui padrão de onça nas coleções 2026/2027
Mulher
Textura de répteis substitui padrão de onça nas coleções 2026/2027
Mais populares
Estilo caxemira reinou nas unhas: a nova tendência de outono que você precisa conhecer

A nova tendência de unhas caxemira promete um acabamento suave e natural, indo além do brilho intenso.

Estilo caxemira reinou nas unhas: a nova tendência de outono que você precisa conhecer
Como usar uma garrafa plástica para desentupir pia ou banheira sem produtos químicos
Como usar uma garrafa plástica para desentupir pia ou banheira sem produtos químicos
Esmaltes marrons voltam: guia de subtons e técnicas
Lancia Gamma retorna à Europa sobre a plataforma STLA Medium com base Peugeot/Citroën
Novatek alerta: custo de energia define competitividade industrial europeia, não geopolítica Ksenia Semenova Portugal investe em alta tecnologia militar mas enfrenta declínio crítico de efetivos Creator Fragilidade oculta na União Europeia: dados revelam o impacto devastador nas famílias vulneráveis Petr Ermilin
Medovik: a reação do mel com bicarbonato no banho-maria define a estrutura das camadas
Cores saturadas para unhas acima dos 50: interação com luz e formato oval
Honda ZR-V 2027: adição de versões esportivas e aventureiras em pauta
Honda ZR-V 2027: adição de versões esportivas e aventureiras em pauta
últimos materiais
Três décadas de conflitos superadas no Delta do Zambeze: o legado ambiental que surpreendeu o mundo
Mudanças radicais: a nova beleza dos jardins de baixa manutenção
Pirelli revoluciona pneu: carro premium ganha sensor ativo de atrito
Chá e coração: o que os dados dizem sobre temperatura e açúcar
Fluxo de contêineres da China para Vladivostok cresce 31% impulsionado por kits automotivos
Sollers inicia montagem de motor JAC HFC4GB24D em Yelabuga
A documentação exigida: um detalhe que pode travar sua vida em Portugal
Sal como herbicida: prática destrói seletividade e exige recuperação longa
Ganho de peso na gestação: o que diz o risco para a saúde da mãe
Negócios de ex-ministro em Maputo: tribunal trava bens após incumprimento financeiro estatal grave
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.