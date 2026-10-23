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Guiné-Bissau formaliza Organização Guardião de Paz para mediação de conflitos de terra

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Em Quinhamel, no setor de Biombo, norte da Guiné-Bissau, a apresentação pública da Organização Guardião de Paz marcou a formalização de uma estrutura que já atuava de forma discreta na mediação de disputas locais. O evento, realizado na quarta-feira, reuniu membros de diversas organizações da sociedade civil e jovens da região, revelando uma tentativa concreta de criar canais de diálogo para resolver conflitos recorrentes, especialmente aqueles ligados à posse de terra.

Domingas Djú, coordenadora regional da organização, esclareceu que o projeto existe há considerável tempo e já operava nos bastidores. A decisão de torná-lo público agora reflete a necessidade de ampliar seu alcance e legitimidade. A estrutura aglutina o Projeto Voz de Paz, a Liga Guineense dos Direitos Humanos, o Fórum de Paz e a Rede Oeste-Africana para Edificação da Paz na Guiné-Bissau (WANEP-GB). Essa aliança busca unir esforços para que a mediação não seja apenas retórica, mas uma ferramenta prática para comunidades que enfrentam tensões diárias.

A participação da juventude é central nesse novo arranjo. Licínia Rui Có, representante da Plataforma Juvenil da Região de Biombo, justificou a criação da organização pela urgência de campanhas de sensibilização. Os conflitos pela terra, que frequentemente terminam em violência ou deslocamento, exigem uma abordagem proativa. A presença de jovens nesse espaço indica uma mudança de dinâmica: não são mais apenas espectadores das disputas territoriais, mas agentes ativos na busca por soluções. A concretude da política social, neste caso, não depende de grandes discursos, mas da capacidade dessa rede de transformar disputas locais em diálogos sustentados, reduzindo o custo humano e social dos conflitos no norte do país.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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