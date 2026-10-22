Caos na Beira: autoridades municipais forçaram famílias a abandonar as suas habitações de imediato

Demolições na Beira deixam cerca de 200 famílias sem abrigo

Pelo menos 200 famílias residentes na zona de Muave, na cidade da Beira, província de Sofala, encontram-se sem habitação desde quarta-feira, após uma operação de demolição realizada pelas autoridades municipais.

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A intervenção incidiu sobre residências que, segundo o Conselho Municipal da Beira, teriam sido erguidas ilegalmente numa área protegida pertencente ao Aeroporto Internacional da Beira. A edilidade justifica a medida como necessária para assegurar a segurança da navegação aérea, cumprir a legislação vigente e viabilizar a implementação do Plano de Ordenamento Territorial do município.

Reações dos moradores e execução da operação

Os residentes afetados condenaram a decisão e denunciaram a falta de aviso prévio antes do início das demolições, lamentando a inexistência de alternativas para a realocação das suas famílias.

A operação foi coordenada pelos Serviços Municipais de Fiscalização e pela Polícia Municipal, contando com o apoio dos seguintes organismos:

Serviços de Geografia e Cadastro;

Polícia Comunitária;

Electricidade de Moçambique;

Polícia da República de Moçambique (PRM).

De acordo com a autarquia, a ação visou repor a legalidade e garantir o ordenamento urbano da cidade. Contudo, o Conselho Municipal revelou que a demolição da última construção não foi concretizada devido a um impasse envolvendo o comandante da 13.ª Esquadra da PRM, o que interrompeu a continuidade dos trabalhos na fase final.