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Caos na Beira: autoridades municipais forçaram famílias a abandonar as suas habitações de imediato

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Demolições na Beira deixam cerca de 200 famílias sem abrigo

Pelo menos 200 famílias residentes na zona de Muave, na cidade da Beira, província de Sofala, encontram-se sem habitação desde quarta-feira, após uma operação de demolição realizada pelas autoridades municipais.

Песчаная буря в городе
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Песчаная буря в городе

A intervenção incidiu sobre residências que, segundo o Conselho Municipal da Beira, teriam sido erguidas ilegalmente numa área protegida pertencente ao Aeroporto Internacional da Beira. A edilidade justifica a medida como necessária para assegurar a segurança da navegação aérea, cumprir a legislação vigente e viabilizar a implementação do Plano de Ordenamento Territorial do município.

Reações dos moradores e execução da operação

Os residentes afetados condenaram a decisão e denunciaram a falta de aviso prévio antes do início das demolições, lamentando a inexistência de alternativas para a realocação das suas famílias.

A operação foi coordenada pelos Serviços Municipais de Fiscalização e pela Polícia Municipal, contando com o apoio dos seguintes organismos:

  • Serviços de Geografia e Cadastro;
  • Polícia Comunitária;
  • Electricidade de Moçambique;
  • Polícia da República de Moçambique (PRM).

De acordo com a autarquia, a ação visou repor a legalidade e garantir o ordenamento urbano da cidade. Contudo, o Conselho Municipal revelou que a demolição da última construção não foi concretizada devido a um impasse envolvendo o comandante da 13.ª Esquadra da PRM, o que interrompeu a continuidade dos trabalhos na fase final.

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Author`s name Petr Ermilin
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