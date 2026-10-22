Governo pretende acelerar construção de mercado grossista na província de Maputo

O Governo de Moçambique anunciou a intenção de acelerar a construção de um mercado grossista na província de Maputo, com o objetivo central de reduzir os custos de transação e otimizar o escoamento da produção agrícola local.
O anúncio foi feito pelo ministro da Agricultura, Ambiente e Pescas, Roberto Albino, durante uma visita à exploração agrícola Horta Boa, situada em Goane-1, no distrito de Moamba. O governante destacou a necessidade de dialogar com produtores e estruturas de cooperativas locais para definir as medidas que permitam agilizar a concretização desta infraestrutura.
De acordo com o ministro, a ausência de um mercado grossista provincial obriga os agricultores a percorrer longas distâncias para comercializar os seus produtos, citando como exemplo a deslocação até ao Zimpeto, na cidade de Maputo. Esta situação eleva os custos de transporte e desincentiva a produção.
O ministro Roberto Albino salientou que produtores de tomate, cebola e batata têm enfrentado dificuldades na venda dos seus produtos devido à concorrência de importações, com preços que, por vezes, não cobrem os custos de produção. O governante defendeu a criação de mecanismos que assegurem a prioridade aos produtos nacionais, embora tenha esclarecido que a abertura às importações deve manter-se apenas quando a oferta interna for insuficiente para suprir a procura.
"Não pode haver situações em que o produto nacional apodrece por falta de mercado, porque estamos a importar o produto da África do Sul”, afirmou o titular da pasta.
Durante a visita à Horta Boa, realizada na quarta-feira (21), foi acompanhada a colheita mecanizada de batata-reno. A exploração agrícola apresenta os seguintes indicadores:
Esta iniciativa integra a estratégia governamental para reforçar a segurança alimentar e incentivar o aumento da produção nacional através da melhoria das condições de comercialização.
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