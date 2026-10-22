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Governo pretende acelerar construção de mercado grossista na província de Maputo

CPLP » Moçambique

Governo pretende acelerar construção de mercado grossista na província de Maputo

O Governo de Moçambique anunciou a intenção de acelerar a construção de um mercado grossista na província de Maputo, com o objetivo central de reduzir os custos de transação e otimizar o escoamento da produção agrícola local.

Ягодный прилавок на рынке
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Ягодный прилавок на рынке

O anúncio foi feito pelo ministro da Agricultura, Ambiente e Pescas, Roberto Albino, durante uma visita à exploração agrícola Horta Boa, situada em Goane-1, no distrito de Moamba. O governante destacou a necessidade de dialogar com produtores e estruturas de cooperativas locais para definir as medidas que permitam agilizar a concretização desta infraestrutura.

Combate aos custos logísticos e dependência de importações

De acordo com o ministro, a ausência de um mercado grossista provincial obriga os agricultores a percorrer longas distâncias para comercializar os seus produtos, citando como exemplo a deslocação até ao Zimpeto, na cidade de Maputo. Esta situação eleva os custos de transporte e desincentiva a produção.

O ministro Roberto Albino salientou que produtores de tomate, cebola e batata têm enfrentado dificuldades na venda dos seus produtos devido à concorrência de importações, com preços que, por vezes, não cobrem os custos de produção. O governante defendeu a criação de mecanismos que assegurem a prioridade aos produtos nacionais, embora tenha esclarecido que a abertura às importações deve manter-se apenas quando a oferta interna for insuficiente para suprir a procura.

"Não pode haver situações em que o produto nacional apodrece por falta de mercado, porque estamos a importar o produto da África do Sul”, afirmou o titular da pasta.

Visita técnica e capacidade produtiva

Durante a visita à Horta Boa, realizada na quarta-feira (21), foi acompanhada a colheita mecanizada de batata-reno. A exploração agrícola apresenta os seguintes indicadores:

  • Área de cultivo: 100 hectares;
  • Produção estimada: Entre quatro mil e cinco mil toneladas;
  • Força de trabalho: 400 trabalhadores, dos quais 120 dedicados à apanha da batata.

Esta iniciativa integra a estratégia governamental para reforçar a segurança alimentar e incentivar o aumento da produção nacional através da melhoria das condições de comercialização.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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