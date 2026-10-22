Mozal continua parada: rumores de retoma podem ser enganosos

Sete meses após a suspensão das operações da Mozal, a gestão do Parque Industrial de Beluluane afirma que ainda não existem indícios concretos de que a fundição de alumínio irá retomar as suas atividades, contrariando notícias sobre possíveis diligências para o reinício da produção.
Em declarações recentes, Onório Manuel, Diretor Executivo da MozParks, entidade que gere o parque industrial, assegurou que a organização continua a acompanhar a situação, embora tenha admitido a ausência de sinais positivos até ao momento.
A posição da MozParks surge após a Corporação de Desenvolvimento Industrial (IDC), entidade estatal da África do Sul e segundo maior acionista da Mozal, ter anunciado, no final de agosto, que se encontra em negociações para adquirir a empresa.
Segundo Mmakgoshi Lekhethe, Diretora Executiva da IDC, a instituição tem mantido diálogos com investidores, incluindo ex-acionistas da Mozal, para analisar a viabilidade do setor do alumínio, sugerindo que poderá ser o momento oportuno para o retorno da atividade.
A paralisação da Mozal, que representa 3% da economia moçambicana e detém o título de maior empregadora do país, tem tido reflexos diretos nos indicadores macroeconómicos. De acordo com o mais recente Relatório de Conjuntura Económica e Perspectivas de Inflação do Banco de Moçambique, o Produto Interno Bruto (PIB) real cresceu 1,7% em termos anuais no segundo trimestre, mas este desempenho foi limitado por um contributo negativo de 0,5 pontos percentuais do setor secundário, devido à contração da indústria transformadora ligada à Mozal.
Atualmente, a estrutura acionária da Mozal alumínio é composta por:
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
A nova tendência de unhas caxemira promete um acabamento suave e natural, indo além do brilho intenso.