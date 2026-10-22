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Mozal continua parada: rumores de retoma podem ser enganosos

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MozParks nega sinais de retoma da Mozal apesar de negociações para aquisição

Sete meses após a suspensão das operações da Mozal, a gestão do Parque Industrial de Beluluane afirma que ainda não existem indícios concretos de que a fundição de alumínio irá retomar as suas atividades, contrariando notícias sobre possíveis diligências para o reinício da produção.

Производственный цех
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Производственный цех

Em declarações recentes, Onório Manuel, Diretor Executivo da MozParks, entidade que gere o parque industrial, assegurou que a organização continua a acompanhar a situação, embora tenha admitido a ausência de sinais positivos até ao momento.

Interesse da IDC na aquisição da empresa

A posição da MozParks surge após a Corporação de Desenvolvimento Industrial (IDC), entidade estatal da África do Sul e segundo maior acionista da Mozal, ter anunciado, no final de agosto, que se encontra em negociações para adquirir a empresa.

Segundo Mmakgoshi Lekhethe, Diretora Executiva da IDC, a instituição tem mantido diálogos com investidores, incluindo ex-acionistas da Mozal, para analisar a viabilidade do setor do alumínio, sugerindo que poderá ser o momento oportuno para o retorno da atividade.

Impacto económico e estrutura acionária

A paralisação da Mozal, que representa 3% da economia moçambicana e detém o título de maior empregadora do país, tem tido reflexos diretos nos indicadores macroeconómicos. De acordo com o mais recente Relatório de Conjuntura Económica e Perspectivas de Inflação do Banco de Moçambique, o Produto Interno Bruto (PIB) real cresceu 1,7% em termos anuais no segundo trimestre, mas este desempenho foi limitado por um contributo negativo de 0,5 pontos percentuais do setor secundário, devido à contração da indústria transformadora ligada à Mozal.

Atualmente, a estrutura acionária da Mozal alumínio é composta por:

  • South32 (mineradora australiana): 63,7%
  • IDC (África do Sul): 32,4%
  • Governo de Moçambique: 3,9%

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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