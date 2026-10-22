A declaração polêmica de Herman Mashaba ignora sacrifícios de Machel em Mbuzine

O ministro das Relações Internacionais e Cooperação da África do Sul, Ronald Lamola, classificou como "profundamente perturbadores" os comentários feitos por Herman Mashaba, líder do partido Action SA, a propósito do 40º aniversário da morte de Samora Machel, assinalado na última segunda-feira (19) em Mbuzine.

Photo: https://commons.wikimedia.org/ by СРА ДЖЕЙМС СИМПСОН is licensed under файл находится в общественном достоянии на территории Соединенных Штатов. Самора Моисес Машел и официальная делегация

A polémica surgiu após Mashaba afirmar que o ex-presidente moçambicano era um líder de Moçambique e não da África do Sul, sugerindo que os seus sacrifícios deveriam ser honrados no seu próprio país, questionando a necessidade de comemorações em território sul-africano. As declarações, posteriormente apagadas, geraram fortes críticas por ignorarem o papel vital de Samora Machel e de Moçambique no apoio aos movimentos de libertação contra o regime do apartheid.

Reação diplomática e histórica

Em resposta, Ronald Lamola condenou veementemente a posição de Mashaba, afirmando que tal postura revela a natureza da política defendida pelo partido. O chefe da diplomacia sul-africana recordou que o presidente Machel morreu em solo sul-africano enquanto regressava de uma reunião em Lusaka, na Zâmbia, que visava a libertação dos povos oprimidos na região.

Lamola enfatizou que a liberdade da África do Sul não foi conquistada apenas pelos seus cidadãos, mas que os estados da Linha de Frente, com destaque para Moçambique, também pagaram o "preço final". O ministro reiterou a responsabilidade de ambos os países em garantir que as novas gerações compreendam estes sacrifícios históricos.

Vozes de indignação e o Memorial de Mbuzine

A controvérsia foi alimentada por uma publicação de Mashaba em resposta a um vídeo de Josina Machel, filha do ex-presidente. No vídeo, Josina destacou que o local da tragédia em Mbuzine deve ser preservado, pois o seu pai e a sua delegação morreram em prol da libertação da África do Sul, defendendo a premissa de que nenhum africano é livre enquanto a África do Sul não o fosse.

Outras figuras públicas também reagiram:

Hopewell Chin'ono: O jornalista zimbabuense acusou Mashaba de "grande ignorância" histórica, descrevendo as declarações como vergonhosas para um político que aspira a cargos públicos.

O jornalista zimbabuense acusou Mashaba de "grande ignorância" histórica, descrevendo as declarações como vergonhosas para um político que aspira a cargos públicos. Tshepo Ikaneng: O ex-jornalista da SABC qualificou a declaração como imprudente e prejudicial às relações bilaterais, sugerindo que o líder do Action SA deveria retratar-se.

O Memorial Samora Machel, inaugurado em 1999 por Nelson Mandela, permanece como um símbolo da solidariedade entre os povos da África Austral e do destino comum de liberdade e dignidade humana.

Samora Machel faleceu em outubro de 1986, vítima de um acidente aéreo em Mbuzine, após partir da Zâmbia. O evento é historicamente associado a suspeitas e investigações que envolvem as forças de segurança do regime do apartheid.

Herman Mashaba, empresário e fundador do Action SA em 2020, ocupa a presidência do partido, que detém atualmente seis assentos no Parlamento sul-africano.